Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки РФ

Атака тривала двома хвилями з району Примосько-Ахтарськ (Росія) та мис Чауда (Крим)

У ніч на 5 січня російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе. 21 з 29 БПЛА вдалось збити силам протиповітряної оборони. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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«Усього зафіксовано пуски 29 ударних БплА Shahed-136/131. Протиповітряною обороною збито 21 із 29 ударних БпЛА в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей», – йдеться в повідомленні.

Атака тривала двома хвилями з району Примосько-Ахтарськ (Росія) та мис Чауда (Крим).

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До відбиття повітряного нападу залучено мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил. Частину безпілотників ворог спрямував по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей.

Цікаво, що переважну більшість «шахедів» було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

Триває 681-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень.

Уночі 5 січня російські окупанти вчергове атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Триває бойова робота сил та засобів протиповітряної оборони України, результати будуть повідомлені пізніше.

За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.