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Атака дронів на Сумщину: є загиблі та поранена (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака дронів на Сумщину: є загиблі та поранена (фото)
Наслідки ворожого удару по Сумщині
фото: Сумська ОВА

Окупанти вбили 52-річну жінку та 40-річного чоловіка

Сьгодні, 1 січня, російські окупанти вдарили по двоповерховому будинку на Сумщині. Унаслідок цього двоє людей загинули. Про це повідомила поліція Сумської області.

Ворожий БпЛА типу «Шахед» влучив у двоповерховий житловий будинок на Шосткинщині, що в Есманській громаді.

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«Шахед» влучив у двоповерховий житловий будинок на Шосткинщині
фото: Сумська ОВА, поліція Сумської області

Унаслідок влучання 52-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні, тіло 40-річного чоловіка дістали з-під завалів, ще одну жінка отримала поранення.

На місці події працюють поліцейські, рятувальники та медики, триває ліквідація наслідків обстрілу.

Нагадаємо, що в новорічну ніч захисники неба знищили 87 ворожих дронів типу «Шахед». Зокрема, росіяни знищили музей українського військово-політичного діяча Романа Шухевича та пошкодили будівлю університету, де вчився лідер та ідеолог Організації українських націоналістів Степан Бандера. Крім того, внаслідок обстрілу Одеси у ніч на 1 січня загинув 15-річний підліток, ще сім людей отримали поранення.

Як повідомлялося, у столиці 1 січня пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони.

Триває 677-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень.

Теги: Сумщина обстріл війна

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