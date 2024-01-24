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Словаччина підтримає виділення допомоги ЄС Україні: подробиці зустрічі Шмигаля і Фіцо

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Словаччина підтримає виділення допомоги ЄС Україні: подробиці зустрічі Шмигаля і Фіцо
В Ужгороді пройшла зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо
фото: Денис Шмигаль/Телеграм

Сторони будуть співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів

Словаччина не блокуватиме виділення Україні 50 млрд євро допомоги і не заважатиме вступу до ЄС. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі зі словацьким колегою Робертом Фіцо.

«Щойно завершили зустріч із Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Дійшли згоди з низки питань і маємо конкретні домовленості», – повідомив Шмигаль.

Під час зустрічі було погоджено, що: 

  • Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.
  • Будемо співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.
  • Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу.
  • Прем’єр Фіцо запевнив мене у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.
  • Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання наших країн.
  • Вдячні словацькому народу, який допомагає Україні та українцям у ці непрості часи.

За підсумками зустрічі з Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо підписали спільну заяву, яка посилить наші двосторонні відносини на основі взаємної довіри та поваги.

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня, в Ужгороді пройшла зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Зазначимо, посол України у Словаччині Мирослав Кастран в інтерв’ю «Главкому» заявив, що українсько-словацьким стосункам зараз нічого не загрожує.

Читайте також: Словаччина: розворот у бік Росії? Інтерв'ю з українським послом Мирославом Кастраном
Теги: міністр Словаччина Денис Шмигаль

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