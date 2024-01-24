Україна та Польща незабаром відновлять міжурядові консультації
Першою темою на міжурядових консультаціях будуть питання українського зерна та його імпорт до Польщі
Польський прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що Україна та Польща відновлять міжурядові консультації у другій половині березня. Про це Туск сказав на пресконференції в середу, передає Polskie Radio.
Перші такі консультації відбудуться у Варшаві.
Туск зазначив, що темою консультацій буде, серед іншого, питання українського зерна та його імпорт до Польщі.
«Декільком нашим міністерствам доведеться добре підготуватися до цих консультацій.
Перш за все – і це також пов’язано з сьогоднішніми протестами фермерів – для мене дуже важливо прийняти такі домовленості між польською та українською сторонами, щоб польський ринок, польські сільгоспвиробники, польські фермери не опинилися під загрозою неконтрольованого притоку сільськогосподарської продукції з України», – сказав Туск.
Прем'єр зазначив, що під час візиту до Києва почув чітке запевнення, що українська влада не зацікавлена в неконтрольованому експорті.
«Вони підписали цікаві угоди, в основному щодо транзиту з Румунією та Болгарією. Подібну домовленість ми шукатимемо на рівні українського та польського урядів», – наголосив польський прем’єр-міністр.
Нагадаємо, польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом і мали призупинити свій протест у середу, 17 січня, з 13:00 за київським часом. Як зазначив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак, черги з вантажівок на польсько-українському кордоні мають зникнути протягом наступних кількох днів.
До слова, у ЄС планують дозволити обмежений імпорт української продукції до певних країн.
Як повідомлялося, Польща отримала поступку від Європейського Союзу в питанні обмеження експорту продовольства з України. Згідно з нововведенням Брюсселя, будуть введені «запобіжні заходи», що дозволять блокувати продовольство з України, якщо це буде становити загрозу падінням цін у Польщі та інших сусідніх країнах.
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