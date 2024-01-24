Журналісти встановили імена та прізвища загиблих членів екіпажу Іл-76 (фото)

Екіпаж належав до 117 військово-транспортного авіаційного полку, із дислокацією в Оренбурзі

Журналісти «Схем» встановили прізвища членів екіпажу російського літака ІЛ-76, що впав вранці 24 січня у Бєлгородській області. Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі.

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Зокрема, серед загиблих 36-річний командир корабля Станіслав Беззубкін, штурман корабля Олексій Високін, 38-річний бортінженер Андрій Пілуєв.

Як зазначили журналісти, екіпаж належав до 117 військово-транспортного авіаційного полку, із дислокацією в Оренбурзі.

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Загибель командира корабля Станіслава Беззубкіна підтвердила його дружина Маріка Беззубкіна. Вона сказала, що про смерть чоловіка їй повідомили у російському Міністерстві оборони. За словами дружини загиблого росіянина, востаннє вона спілкувалась з чоловіком близько 7:30 ранку, коли той, за її словами, мав вилітати з Москви.

Станіслав Беззубкін фото: «Схеми»

Загибель бортового інженера Андрія Пілуєва також підтвердила його дружина.

Андрій Пілуєв фото: «Схеми»

Загибель штурмана Олексія Високіна підтвердила його двоюрідна сестра.

Олексій Високін фото: «Схеми»

Під фото ще одного члена екіпажу Іл-76 бортового радиста Ігоря Саблінського у соцмережі з’явились коментарі, в яких висловлюють співчуття щодо його загибелі.

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Ігор Саблінський фото: «Схеми»

Також політ мав обслуговувати бортінженер авіадесантного обладнання Сергій Житєньов та помічник командира корабля на прізвище Чмірьов, однак поки журналістам не вдалося незалежно підтвердити їхню загибель.

Згідно з витоками з російських баз даних, місцем служби п’ятьох членів екіпажу вказаний 117 військово-транспортний авіаційний полк. Таку ж інформацію публікувало Головне управління розвідки Міноборони України у березні 2022 року, вказавши Беззубкіна, Високіна, Пілуєва, Житєньова та Саблінського у списку військовослужбовців 117 окремого транспортного авіаційного полку, «які доставляють зброю та боєприпаси для вбивства мирних громадян України».

Місце постійної дислокації Іл-76-М – аеродром «Оренбург-2» фото: «Схеми»

Як зазначили журналісти, інформацію російської влади про те, що на борту також перебували українські полонені перевірити не вдалось.

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня у Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що подія сталася в Корочанському районі. За інформацією у соцмережах, на борту літака нібито були українські полонені, які летіли на обмін.

Згодом міноборони РФ заявило, що на борту були українські полонені.

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Як повідомила українська розвідка, Україна та Росія дійсно готували на сьогодні, 24 січня, обмін полоненими. Однак згодом ГУР заявило, що не має достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме та в якій кількості перебував на борту літака Іл-76, який впав сьогодні на Білгородщині.

До слова, на опублікованих відео з місця, де впав літак РФ, жодних фрагментів тіл навколо не виявлено.

Раніше Генштаб ЗСУ зазначив, що Збройні сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації.