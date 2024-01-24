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Журналісти встановили імена та прізвища загиблих членів екіпажу Іл-76 (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Журналісти встановили імена та прізвища загиблих членів екіпажу Іл-76 (фото)
Члени екіпажу Іл-76, смерть яких вдалося підтвердити журналістам
фото: «Схеми»

Екіпаж належав до 117 військово-транспортного авіаційного полку, із дислокацією в Оренбурзі

Журналісти «Схем» встановили прізвища членів екіпажу російського літака ІЛ-76, що впав вранці 24 січня у Бєлгородській області. Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі.

Зокрема, серед загиблих 36-річний командир корабля Станіслав Беззубкін, штурман корабля Олексій Високін, 38-річний бортінженер Андрій Пілуєв.

Як зазначили журналісти, екіпаж належав до 117 військово-транспортного авіаційного полку, із дислокацією в Оренбурзі.

Загибель командира корабля Станіслава Беззубкіна підтвердила його дружина Маріка Беззубкіна. Вона сказала, що про смерть чоловіка їй повідомили у російському Міністерстві оборони. За словами дружини загиблого росіянина, востаннє вона спілкувалась з чоловіком близько 7:30 ранку, коли той, за її словами, мав вилітати з Москви.

Станіслав Беззубкін
Станіслав Беззубкін
фото: «Схеми»

Загибель бортового інженера Андрія Пілуєва також підтвердила його дружина.

Андрій Пілуєв
Андрій Пілуєв
фото: «Схеми»

Загибель штурмана Олексія Високіна підтвердила його двоюрідна сестра.

Олексій Високін
Олексій Високін
фото: «Схеми»

Під фото ще одного члена екіпажу Іл-76 бортового радиста Ігоря Саблінського у соцмережі з’явились коментарі, в яких висловлюють співчуття щодо його загибелі.

Ігор Саблінський
Ігор Саблінський
фото: «Схеми»

Також політ мав обслуговувати бортінженер авіадесантного обладнання Сергій Житєньов та помічник командира корабля на прізвище Чмірьов, однак поки журналістам не вдалося незалежно підтвердити їхню загибель.

Згідно з витоками з російських баз даних, місцем служби п’ятьох членів екіпажу вказаний 117 військово-транспортний авіаційний полк. Таку ж інформацію публікувало Головне управління розвідки Міноборони України у березні 2022 року, вказавши Беззубкіна, Високіна, Пілуєва, Житєньова та Саблінського у списку військовослужбовців 117 окремого транспортного авіаційного полку, «які доставляють зброю та боєприпаси для вбивства мирних громадян України».

Місце постійної дислокації Іл-76-М – аеродром «Оренбург-2»
Місце постійної дислокації Іл-76-М – аеродром «Оренбург-2»
фото: «Схеми»

Як зазначили журналісти, інформацію російської влади про те, що на борту також перебували українські полонені перевірити не вдалось.

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня у Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що подія сталася в Корочанському районі. За інформацією у соцмережах, на борту літака нібито були українські полонені, які летіли на обмін.

Згодом міноборони РФ заявило, що на борту були українські полонені.

Як повідомила українська розвідка, Україна та Росія дійсно готували на сьогодні, 24 січня, обмін полоненими. Однак згодом ГУР заявило, що не має достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме та в якій кількості перебував на борту літака Іл-76, який впав сьогодні на Білгородщині.

До слова, на опублікованих відео з місця, де впав літак РФ, жодних фрагментів тіл навколо не виявлено.

Раніше Генштаб ЗСУ зазначив, що Збройні сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації.

Читайте також: Катастрофа Іл-76. Які заяви зробила Україна та Росія (фото, відео)
Теги: окупанти війна літак смерть росіяни

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