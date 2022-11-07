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Палатки та колючий дріт: з'явилися фото табору мобілізованих росіян в окупованому Криму

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Палатки та колючий дріт: з'явилися фото табору мобілізованих росіян в окупованому Криму
Вояки РФ живуть за колючими загорожами
фото: Оперативний ЗСУ

Рашисти облаштовуються в тимчасових таборах на півосторові  

У мережі з'явилися світлини табору загарбників у Козачій бухті в тимчасово окупованому Севастополі, Крим. Фото оприлюднив Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

На полігоні розташовується 810 бригада морпіхів. У палатках мешкають окупанти.

4 фото
На весь екран

На фотографіях також видно військову техніку. 

Нагадаємо, російський загарбник у перехопленій українською розвідкою розмові поскаржився на постійні обстріли українських захисників та повідомив про відступ окупаційної армії з Херсонської області до Криму

Днями міністерство транспорту Росії повідомило про можливе обмеження руху Керченським (Кримським) мостом з 7 до 10 листопада.

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