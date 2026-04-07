Україна вперше випередила РФ за кількістю дронових атак – ABC News

Протягом минулого місяця у середньому по території РФ запускалося близько 237 безпілотників щодня

У березні 2026 року Україна вперше від початку повномасштабної війни випередила Російську Федерацію за кількістю застосованих безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

За даними Міністерства оборони РФ, протягом місяця російська ППО нібито збила 7347 українських дронів – це найбільший показник, який коли-небудь називала Москва. Таким чином, у середньому по території РФ запускалося близько 237 безпілотників щодня. При цьому інформацію про дрони, які не були збиті, російська сторона традиційно не розкриває.

Росія ж у березні застосувала проти України 6462 дрони та 138 ракет різних типів. З них Сили оборони України знешкодили або перехопили 5833 безпілотники та 102 ракети. Це означає, що Україна щодня зазнавала в середньому близько 208 атак дронами.

Як повідомляють ЗМІ, така статистика може свідчити про поступове зміщення балансу на користь України. Зокрема, це може бути пов’язано з розвитком Україною власних безпілотних і ракетних спроможностей. Водночас журналісти наголошують, що ці дані неможливо незалежно перевірити.

Нагадаємо, скандал навколо Rheinmetall розгорівся після інтерв’ю генерального директора компанії Арміна Паппергера виданню The Atlantic. У ньому він зневажливо висловився про українське виробництво безпілотників. «Це українські домогосподарки. У них на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів. Це не інновація», – заявив Паппергер.

Гендиректор компанії також додав, що створення дронів нагадує «гру з Lego» і не є технологічним проривом, підкресливши, що це «не технологія Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall». Ці слова викликали різку реакцію у соцмережах.

Як повідомлялося, уряд ухвалив постанову, яка вдосконалює процедуру екстреного дообладнання авіаційної техніки. Відтепер літаки та гелікоптери можна швидше пристосовувати до сучасної війни та ефективніше використовувати для відбиття повітряних атак.

До слова, українська бойова авіація залишається першим ешелоном протиповітряної оборони країни. Вона зустрічає ворога ще на підльоті – до того, як у справу вступають мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі та зенітні ракетні комплекси.