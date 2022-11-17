Пальто, пробите наскрізь. Рашисти влучили в співробітницю мерії Дніпра (фото)

Під час ракетного обстрілу поранена працівниця мерії та її колега допомагали немічним стареньким

Під час сьогоднішнього ракетного обстрілу у Дніпрі постраждала співробітниця мерії. Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

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«Це – пальто. А це – уламок. Пальто належить співробітниці мерії. Моїй підлеглій. Нині її оперують», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що під час сьогоднішнього ракетного обстрілу жінка та її колега допомагали немічним стареньким.

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«Коли ви підносите молитви до неба, не забувайте, будь ласка, про слова подяки для простих людей: працівників соцзахисту, листонош, енергетиків, медиків, рятувальників, комунальників. Усіх тих, хто воює без зброї в руках та рятує наші життя», – додав Філатов.

Пальто співробітниці мерії Дніпра, яка постраждала внаслідок рашистської атаки Борис Філатов / Facebook

Раніше президент Володимир Зеленський показав момент прильоту ракети по Дніпру. Вже відомо про 14 постраждалих

Нагадаємо, сьогодні вранці під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Також відомо, що після вибухів на Дніпропетровщині частково зникло електропостачання.

Згодом стало відомо, що Росія під час повітряної тривоги завдала ракетного удару по Дніпру.

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