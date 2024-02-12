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Нічна атака дронами та ракетами. Повітряні сили назвали кількість збитих цілей

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Нічна атака дронами та ракетами. Повітряні сили назвали кількість збитих цілей
У результаті бойової роботи знищено 14 «Шахедів»
фото ілюстративне

Окупанти атакували керованою ракетою Х-59 та зенітними керованими ракетами С-300

У ніч на 12 лютого російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами Х-59 і С-300. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворог атакував 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), керованою авіаційною ракетою Х-59 із тимчасово окупованої території Запорізької області та зенітними керованими ракетами С-300 із Білгородської області.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

У результаті бойової роботи знищено 14 «Шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Нічна атака дронами та ракетами. Повітряні сили назвали кількість збитих цілей фото 1

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого окупанти завдали ударів ракетами С-300 по Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти завдали ударів по Люботину Харківського району. Інформація про постраждалих не надходила. Були пошкоджені фасади нежитлових будівель.

Також, у ніч проти 12 лютого окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками, унаслідок чого було знеструмлено більшу частину Павлограда. 

Теги: окупанти безпілотник ракета

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