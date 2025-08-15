Пауза Трампа у військовій допомозі підірвала позиції України – Bloomberg

Пауза з 3 по 11 березня мала «значний вплив» на хід війни

Звіт Пентагону, який на це вказує, оприлюднили напередодні зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним в Анкориджі

Восьмиденне призупинення військової допомоги Україні, запроваджене адміністрацією президента США Дональда Трампа в березні цього року, суттєво вплинуло на боєздатність українських військ і послабило їхні позиції на переговорах із Росією. Про це йдеться у звіті, оприлюдненому виконувачем обов’язків генерального інспектора Пентагону Стівом Стеббінсом, повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За даними Європейського командування США (EUCOM), пауза з 3 по 11 березня мала «значний вплив» на хід війни та залишкові наслідки для надання безпекової допомоги, зокрема щодо постачання детонаторів для високоточної зброї та 155-мм боєприпасів.

У звіті зазначено, що затримка постачань перешкодила зусиллям із припинення бойових дій та відновлення суверенітету України. Це перше офіційне публічне визнання впливу березневої паузи з боку американських військових. Документ оприлюднили напередодні зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним в Анкориджі.

Огляд за період 1 квітня – 30 червня, підготовлений на основі даних EUCOM та Агентства оборонної розвідки (DIA), також фіксує критичну нестачу українських засобів ППО та літаків F-16 для протидії масованим ракетним і дроновим атакам. У звіті наголошується, що Україна майже повністю вичерпала радянські та російські боєприпаси і тепер залежить від західних поставок.

З моменту повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Конгрес США виділив Україні $187 млрд військової та гуманітарної допомоги, з яких станом на 30 червня залишалося доступними близько $30 млрд.

DIA також оцінило наслідки червневої атаки українських безпілотників на чотири російські авіабази. За даними Києва, в операції було задіяно 117 дронів із вибухівкою, що пошкодили понад 40 літаків, у тому числі стратегічні бомбардувальники та літаки ДРЛВіУ. Водночас американська розвідка вважає, що навіть знищення щонайменше 10 стратегічних бомбардувальників «лише мінімально» знизить здатність Росії завдавати ударів крилатими ракетами по Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпочав зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.