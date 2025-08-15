Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пауза Трампа у військовій допомозі підірвала позиції України – Bloomberg

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Пауза Трампа у військовій допомозі підірвала позиції України – Bloomberg
Пауза з 3 по 11 березня мала «значний вплив» на хід війни
фото з відкритих джерел

Звіт Пентагону, який на це вказує, оприлюднили напередодні зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним в Анкориджі

Восьмиденне призупинення військової допомоги Україні, запроваджене адміністрацією президента США Дональда Трампа в березні цього року, суттєво вплинуло на боєздатність українських військ і послабило їхні позиції на переговорах із Росією. Про це йдеться у звіті, оприлюдненому виконувачем обов’язків генерального інспектора Пентагону Стівом Стеббінсом, повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За даними Європейського командування США (EUCOM), пауза з 3 по 11 березня мала «значний вплив» на хід війни та залишкові наслідки для надання безпекової допомоги, зокрема щодо постачання детонаторів для високоточної зброї та 155-мм боєприпасів.

У звіті зазначено, що затримка постачань перешкодила зусиллям із припинення бойових дій та відновлення суверенітету України. Це перше офіційне публічне визнання впливу березневої паузи з боку американських військових. Документ оприлюднили напередодні зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним в Анкориджі.

Огляд за період 1 квітня – 30 червня, підготовлений на основі даних EUCOM та Агентства оборонної розвідки (DIA), також фіксує критичну нестачу українських засобів ППО та літаків F-16 для протидії масованим ракетним і дроновим атакам. У звіті наголошується, що Україна майже повністю вичерпала радянські та російські боєприпаси і тепер залежить від західних поставок.

З моменту повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Конгрес США виділив Україні $187 млрд військової та гуманітарної допомоги, з яких станом на 30 червня залишалося доступними близько $30 млрд.

DIA також оцінило наслідки червневої атаки українських безпілотників на чотири російські авіабази. За даними Києва, в операції було задіяно 117 дронів із вибухівкою, що пошкодили понад 40 літаків, у тому числі стратегічні бомбардувальники та літаки ДРЛВіУ. Водночас американська розвідка вважає, що навіть знищення щонайменше 10 стратегічних бомбардувальників «лише мінімально» знизить здатність Росії завдавати ударів крилатими ракетами по Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпочав зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Теги: Пентагон військова допомога США боєприпаси

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція на місці злочину
У США по-звірячому вбито директорку музичного шоу разом із чоловіком
16 липня, 12:12
Маша поділилася кадрами з палати медзакладу
Донька Полякової після весілля показалася з чоловіком у лікарняній палаті
19 липня, 15:23
У найближчому оточенні Трампа формується переконання, що Нетаньягу поводиться імпульсивно й деструктивно
Адміністрація Трампа вважає ізраїльського прем'єра неконтрольованим
21 липня, 01:53
Трамп також підписав окремий указ, що збільшує мито для Канади з 25% до 35%, яке набуває чинності вже з 1 серпня
Трамп зберігає базовий тариф у 10%, але не для всіх: деталі нового тарифного плану США
1 серпня, 04:46
Причини занепаду морської промисловості криються в десятиліттях недофінансування після завершення Холодної війни
Флот США слабший, ніж здається: WSJ вказала на серйозні проблеми американських ВМС
3 серпня, 23:12
Трамп закликав провести «новий і дуже точний» перепис населення
Трамп наказав провести перепис населення
7 серпня, 17:12
Гарріс уникала новин протягом місяців після своєї президентської поразки
Камала Гарріс взяла перерву в політичній діяльності
1 серпня, 19:21
Мандрівникам, які в'їжджають до США за програмою безвізового в'їзду, не доведеться вносити заставу
США вимагатимуть заставу до $15 тис. за візу: кого стосується
5 серпня, 09:15
Глава російської церкви молився сьогодні за дружбу країн, які мають ядерну зброю
Патріарх Кирило помолився за «дружбу ядерних держав»
Сьогодні, 20:55

Події в Україні

Пауза Трампа у військовій допомозі підірвала позиції України – Bloomberg
Пауза Трампа у військовій допомозі підірвала позиції України – Bloomberg
Лінія фронту станом на 15 серпня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 15 серпня 2025. Зведення Генштабу
Успіхи ЗСУ на фронті, прогноз Трампа перед зустріччю із Путіним. Головне за 15 серпня
Успіхи ЗСУ на фронті, прогноз Трампа перед зустріччю із Путіним. Головне за 15 серпня
На Донеччині зупинено просування росіян: деталі від Генштабу
На Донеччині зупинено просування росіян: деталі від Генштабу
Сили оборони відкинули окупантів біля Добропілля
Сили оборони відкинули окупантів біля Добропілля
У Святогірську авто поліцейських потрапило під обстріл РФ, загинули двоє правоохоронців
У Святогірську авто поліцейських потрапило під обстріл РФ, загинули двоє правоохоронців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
27K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
13K
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями
6633
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
4342
Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Сьогодні, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua