Трамп наказав провести перепис населення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп наказав провести перепис населення
Трамп закликав провести «новий і дуже точний» перепис населення
фото: AP

За словами американського президента, люди, які перебувають у США нелегально, не будуть враховані

Американський президент Дональд Трамп доручив Міністерству торгівлі США терміново розпочати роботу над новим переписом населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Трамп закликав провести «новий і дуже точний» перепис населення «на основі сучасних фактів і цифр і, що важливо, з використанням результатів та інформації, отриманих під час президентських виборів 2024 року». «Люди, які перебувають у нашій країні нелегально, не будуть враховані в переписі населення», – каже він.

Перепис населення США призначений для підрахунку всіх жителів країни й передбачений статтею I, розділом другим американської конституції. Наступний перепис населення у США було заплановано на 2030 рік. Підготовка до перепису – це складний процес, який вимагає кількох років планування. Міністерство торгівлі США, очолюване Говардом Лутніком, здійснює нагляд за Бюро перепису населення.

Зазвичай усі жителі США, як громадяни, так і не громадяни, які проживають у Штатах, враховуються в чисельності населення під час перепису. Згідно з аналізом Pew Research Center, якщо нелегальних іммігрантів виключити з підрахунку чисельності населення в 2020 році, три штати могли б втратити по одному місцю в Конгресі.

Трамп під час першого терміну в Білому домі також намагався виключити нелегальних іммігрантів з підрахунку населення й додати до перепису питання про громадянство – цю ініціативу зрештою заблокував Верховний суд.

Про новий перепис населення було оголошено в той час, коли Білий дім тисне на республіканські штати, щоб ті сформували нові карти виборчих округів, більш сприятливі для республіканців, перед проміжними виборами 2026 року. Конституція США вимагає проведення перепису населення кожні десять років для розподілу виборчих округів.

Повідомлялося, що дедалі більше республіканців у Палаті представників США від ліберальних штатів, які ризикують втратити свої місця, виступають проти намірів Республіканської партії щодо перерозподілу округів поза звичайним десятирічним циклом. Це свідчить про різкий розрив у поглядах з Трампом і спікером Палати представників республіканцем Майком Джонсоном.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії понад 3 млн громадян України виїхали за кордон і не повернулися. Такі дані наводить Державна прикордонна служба за перше півріччя 2025 року.

Як відомо, Румунія лідирує у рейтингу міграції серед країн Європейського Союзу: 3,1 млн громадян Румунії, що становить 16,3% населення, влаштувалися в інших державах-членах ЄС, що еквівалентно спустошенню великих міст. Будинки румунів порожніють, а громадяни не поспішають приймати рішення про повернення. 

Як повідомлялося, адміністрація Дональда Трампа вимагала від Сербії й інших балканських країн прийняти мігрантів, депортованих зі США.

До слова, кількість міжнародних мігрантів у світі у 2024 році зросла до 304 млн осіб, що вдвічі більше за показник 1990 року. Люди переміщуються через кордони з різних причин, включаючи пошук можливостей працевлаштування, конфлікти та переміщення. Це призвело до того, що деякі країни стали основними напрямками для населення, народженого за кордоном.

Теги: Дональд Трамп США перепис населення

