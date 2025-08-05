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США вимагатимуть заставу до $15 тис. за візу: кого стосується

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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США вимагатимуть заставу до $15 тис. за візу: кого стосується
Мандрівникам, які в'їжджають до США за програмою безвізового в'їзду, не доведеться вносити заставу
фото з відкритих джерел

Програма діятиме до серпня 2026 року

Державний департамент США планує запустити пілотну програму, яка може вимагати від іноземних громадян з певних країн, які бажають отримати туристичну або бізнес-візу, внести заставу в розмірі до $15 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Згідно з документом, застава може вимагатися від мандрівників з країн, які, на думку Державного департаменту, мають високий рівень перевищення терміну дії візи або, чиї процедури перевірки під час видачі документів вважаються неадекватними.

У повідомленні не вказано, які країни охоплює пілотна програма, але зазначено, що Державний департамент опублікує список щонайменше за 15 днів до її вступу в силу. Програма діятиме до серпня 2026 року.

Програма є відповіддю на указ Дональда Трампа, який мав на меті зупинити нелегальну імміграцію до США, що є одним з пріоритетів політичної програми президента США. 

У рамках своєї імміграційної програми президент США прагнув скасувати гуманітарні програми для мігрантів з певних країн і в червні підписав указ, що забороняє громадянам з десятка країн в'їжджати до країни. Адміністрація Трампа також взяла на приціл іммігрантів із студентськими візами і вжила заходів для посилення правил для заявників на візу.

Нагадаємо, Державний департамент США відновив процес видачі студентських віз для іноземців, який було призупинено. Охочі навчатися тепер повинні будуть надати доступ до своїх акаунтів у соцмережах

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Теги: США візи

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