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РФ атакує Україну ракетою з імітатором ядерної боєголовки: реакція ЗСУ

Юрій Лящук
glavcom.ua
РФ атакує Україну ракетою з імітатором ядерної боєголовки: реакція ЗСУ
Окупанти запускають ці ракети як хибні цілі
фото з відкритих джерел

Речник командування Повітряних сил закликав дочекатися висновків експертів

Підтвердити або спростувати використання Росією крилатої ракети з імітатором ядерної боєголовки під час атаки на Україну поки не можна. Слід дочекатися висновків фахівців. Таку заяву зробив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

«Задача Повітряних сил – знищити ціль. Все що там далі на землі вже ідентифікується спеціалістами, які визначають тип ракети. Чому і як вони це роблять? Версій є багато. Можливо, дійсно і закінчується (запас крилатих ракет в РФ – «Главком»), а можливо, запускають їх як хибні цілі. Питання є різні стосовно цього», – каже Ігнат.

На питання журналіста чи можуть Повітряні сили спростувати або підтвердити факт використання Росією ракети з імітатором ядерної боєголовки проти України, він закликав дочекатися висновків експертів.

«Підтвердити цю інформацію мають відповідні органи, які збирають рештки ракет, вони їх документують, збирають як речові докази. Тож хай спочатку буде озвучена заява цих людей, які за це відповідальні», – зазначив Ігнат.

Раніше з'явилась інформація, що Росія запустила по Україні ракету з імітатором ядерної боєголовки.

Нагадаємо, вранці 17 листопада під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях.  

Згодом стало відомо, що Росія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури України.

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Теги: росія ЗСУ війна ядерна зброя Зброя Росії

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