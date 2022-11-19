РФ атакує Україну ракетою з імітатором ядерної боєголовки: реакція ЗСУ

Речник командування Повітряних сил закликав дочекатися висновків експертів

Підтвердити або спростувати використання Росією крилатої ракети з імітатором ядерної боєголовки під час атаки на Україну поки не можна. Слід дочекатися висновків фахівців. Таку заяву зробив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

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«Задача Повітряних сил – знищити ціль. Все що там далі на землі вже ідентифікується спеціалістами, які визначають тип ракети. Чому і як вони це роблять? Версій є багато. Можливо, дійсно і закінчується (запас крилатих ракет в РФ – «Главком»), а можливо, запускають їх як хибні цілі. Питання є різні стосовно цього», – каже Ігнат.

На питання журналіста чи можуть Повітряні сили спростувати або підтвердити факт використання Росією ракети з імітатором ядерної боєголовки проти України, він закликав дочекатися висновків експертів.

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«Підтвердити цю інформацію мають відповідні органи, які збирають рештки ракет, вони їх документують, збирають як речові докази. Тож хай спочатку буде озвучена заява цих людей, які за це відповідальні», – зазначив Ігнат.

Раніше з'явилась інформація, що Росія запустила по Україні ракету з імітатором ядерної боєголовки.

Нагадаємо, вранці 17 листопада під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Згодом стало відомо, що Росія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури України.

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