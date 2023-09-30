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У Запоріжжі прогриміли вибухи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Запоріжжі прогриміли вибухи
У Запоріжжі прогриміла серія вибухів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Запорізькій області триває повітряна тривога

У суботу 30 вересня у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомило «Суспільне».

Про вибухи в місті видання написало о 10:16. Уже через сім хвилин, о 10:23, з’явилося повідомлення про повторний вибух.

Наразі офіційної інформації від влади щодо причин та наслідків вибухів немає.

Зазначимо, що станом на момент публікації у Запорізькій області триває повітряна тривога. Мешканцям регіону слід перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші. За даними Повітряних сил, тривога в Запорізькій області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.

Нагадаємо, що станом на ранок 30 вересня на бойове чергування в Чорному морі виведено 13 ворожих кораблів, серед яких два – носії крилатих ракет «Калібр».

До слова, вночі ворог здійснив чергову дронову атаку по території України. На півдні країни було знищено 30 безпілотників. 

Зокрема, в ніч проти 30 вересня окупанти завдали ударів із повітря по Вінницькій області. Є влучання в об'єкт інфраструктури, спалахнула потужна пожежа.

Теги: Запоріжжя вибух тривога

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