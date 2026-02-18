Прокинувся в морзі. Ветеран з Чернігова розповів, як втратив руку на фронті

До війни військовий працював художником-постановником у Чернігові

Ветеран Руслан Іванов отримав поранення на фронті біля Бахмута та втратив свідомість. Через відсутність пульсу медики відправили його тіло до моргу, де захисник прийшов до тями. Про це військовий розповів в інтерв’ю Суспільному Чернігів, пише «Главком».

50-річний Руслан Іванов отримав поранення біля Бахмута восени 2023 року. Він намагався добратися до точки евакуації, де він і знепритомнів. Того дня над бліндажем побратимів Руслана Іванова з’явився російський дрон зі скидом, який поранив одного з військових.

Саме тоді військовий отримав своє поранення. «Ми розуміли, що над нами FPV, висить дрон зі скидом. Ми вирішили з бліндажа прорватися до нього, щоб допомогти. І в нас посеред дороги був приліт. Ігорю ноги поперебивало, мені в руку потрапило – у кістки. Ми відійшли в бліндаж», – розповів ветеран. Після цього він наклав собі турнікет.

Руслан Іванов отримав поранення біля Бахмута восени 2023 року фото: особистий архів Руслана Іванова

Однак через складну ситуацію Руслан Іванов тривалий час залишався із турнікетом на руці. «Це 20 жовтня 2023 року. 21 годину турнікет був накладений. Щоб на точку евакуації вийти, треба кілометрів п’ять іти, де чотири з них – мінне поле. Нас залишилося двоє. Я та Олєжка – побратим. Ми ще відбили з ним контратаку», – поділився військовий.

Вночі військові потрапили під обстріл, за той час Руслан Іванов втратив багато крові. «Ну, я за цей час більше двох літрів крові втратив. Я пам’ятаю, що я дуже спати хотів. Ці вибухи, падаєш, встаєш, падаєш, встаєш. Я вже тоді так не витримав, сили вже покидали нас», – згадав боєць.

Військовий втратив руку через поранення фото: особистий архів Руслана Іванова

Коли військові підходили до евакуаційної точки, Руслан Іванов втратив свідомість та потім прокинувся в морзі. У морзі він опинився через відсутність пульсу.

«Отямився, бачу (на грудях) написано «немає». Я кажу: «Що це написали «немає»?». Кажуть: «У тебе пульсу вже не було. Уже тебе в морг відвезли, у сторону поставили на каталці, щоб у морг везти», – розповів військовий. Коли медсестра помітила, що Руслан Іванов живий, йому надали медичну допомогу та ампутували руку, тому що турнікет залишався на ній уже 21 годину.

Руслан Іванов змагається з іншими ветеранами та встановлює рекорди України фото: особистий архів Руслана Іванова

Руслан Іванов став на захист України в перший день повномасштабного вторгнення. Спочатку він обороняв Київ, а потім долучився до війська на сході України. До війни мешканець Чернігова працював художником-постановником. Наразі ветеран повернувся у медійну сферу та знову бере участь у виставах, як актор.

