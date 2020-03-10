Під Києвом невідомі закидали камінням потяг Львів-Москва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Камін влучив у вікно вагона

8 березня невідомі особи розбили вікно в одному з вагонів поїзда № 74 Львів—Москва під час прямування.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Випадок стався на дільниці Фастів — Київ регіональної філії «Південно-Західна залізниця» під час прямування поїзда.

У результаті акту вандалізму розбите вікно. Ніхто з пасажирів не постраждав.

За даним випадком вандалізму залізничники викликали працівників поліції, було складено акт про правопорушення. Збитки уточнюються.

Подібний випадок стався 3 березня цього року на перегоні Київ-Волинський — Київ-Пасажирський регіональної філії «Південно-Західна залізниця», коли невідомі особи розбили вікно у вагоні поїзда № 764 Одеса-Київ під час руху.

В Укрзалізниці зауважують, що випадки закидання камінням пасажирських вагонів непоодинокі, їх кількість збільшується під час шкільних канікул.