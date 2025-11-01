Головна Країна Події в Україні
Журналіст Bild різко відреагував на запрошення від Путіна відвідати Покровськ та Куп'янськ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко

Журналіст Bild Юліан Рьопке
фото: соціальні мережі

Журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке розповів, що отримав запрошення приїхати до Покровська та Куп’янська від продюсера російського «першого каналу»

Журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке повідомив, що отримав із Росії запрошення відвідати тимчасово окуповані українські міста Куп’янськ та Покровськ. Про це він написав у соцмережі Х, передає «Главком».

Як зазначається у тексті запрошення, воно надійшло від продюсера російського «першого каналу». У документі вказано, що президент Росії Володимир Путін запросив іноземних журналістів приїхати до Покровська та Куп’янська, щоб «побачити ситуацію на місці».

Російське військове командування, за словами авторів листа, готове нібито «призупинити бойові дії в цих районах на 5-6 годин і забезпечити безпечні коридори для пересування іноземних журналістів».

Відповідь Юліана Рьопке була однозначною – він відмовився від цієї пропозиції.

«Російське державне телебачення запрошує мене до Покровська. Я так не думаю. Але ж добре! Бажаю вам розважитися, прокремлівські рупори», – написав він у соцмережі.

Як повідомлялося, Міноборони Російської Федерації заявило, що окупаційна армія нібито готова припинити бої на 5-6 годин «в районах блокування ЗСУ» в Покровську, Мирнограді й Купʼянську. 

Росіяни стверджують, що диктатор Володимир Путін нібито наказав солдатам пропустити іноземних журналістів, у тому числі й українських.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував російські заяви про нібито «блокування» військових Сил оборони України у Покровську Донецької області та у Куп’янську Харківської області. Головком визнав, що ситуація у районі Покровсько-Мирноградської агломерації складна, але заяви російської пропаганди не відповідають дійсності.

До слова, журналіст The Economist Олівер Керролл повідомив, що поблизу Покровська на Донеччині Сили оборони проводять контрнаступальну операцію. 

 Керролл каже, що за інформацією військової розвідки України метою операції є відновлення ключових логістичних маршрутів. «На відео, яке мені надіслали, нібито показано десант з вертольотів у районах, які, за твердженням Росії, перебувають під її контролем», – написав він.



