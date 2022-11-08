Під Маріуполем пролунали потужні вибухи

Населений пункт, де пролунали вибухи, знаходиться в 15 км від Маріуполя

Наразі подробиці вибухів з’ясовуються

У Нікольському біля тимчасово окупованого Маріуполя сьогодні, 8 листопада, пролунали три потужні вибухи. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

Населений пункт знаходиться в 15 км від Маріуполя.

«Повідомляють про три потужних вибухи в с. Нікольське Маріупольського району. До Маріуполя близько 15 км. Подробиці з’ясовуємо», – написав Андрющенко.

Нагадаємо, триває 258-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині.