Підозрюваному у наїзді на нацгвардійців під час сутичок у Нових Санжарах обрали запобіжний захід



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Місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників із правоохоронцями

Ухвала суду може були оскаржена упродовж п’яти днів

Суд відправив підозрюваного у наїзді на працівників Нацгвардії під час заворушень у Нових Санжарах під нічний домашній арешт.

Про це повідомили під час трансляції судового засідання у Facebook.

Відповідне рішення ухвалив суддя Жовтневого районного суду Полтави. Затриманого під час сутичок у Нових Санжарах місцевого мешканця Володимира Сіренка, якого підозрюють у наїзді на працівників Нацгвардії на автомобілі, відправили під нічний домашній арешт (з 22:00 до 7:00) на два місяці – до 20 квітня 2020 року.

Сторона обвинувачення просила суд взяти підозрюваного під варту, а захист наполягав на безпідставності такого запобіжного заходу.

Ухвала суду може були оскаржена упродовж п’яти днів.

Раніше радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко заявляв, що обвинувачення проситиме суд обрати підозрюваному у наїзді автомобілем на правоохоронців запобіжний захід у вигляді арешту. Чоловік обвинувачується за 345 статтею Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників із правоохоронцями. Постраждали дев’ятеро поліцейських та один цивільний.

Поліція затримала 24 учасників заворушень. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що шістьом із них готуються підозри.

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 21 лютого наголосив, що під час заворушень у Нових Санжарах телекамери зафіксували обличчя багатьох людей, які організували масовий безлад – за його словами, це «відомі світу «вірусологи» у спортивних костюмах», які раніше протестували проти ринку землі під виглядом аграріїв.

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