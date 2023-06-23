Підрив Каховської ГЕС. Академік Ландау оприлюднив план порятунку Півдня України

Юрій Ландау: На сьогодні існують технічні рішення подачі води з Дніпровського водосховища

«Укргідропроект» починає розробку першого етапу проєкту будівництва ГЕС: після деокупації території першим етапом буде будівництво тимчасових водопідпірних споруд (перемичок), які дозволять підняти рівень Каховського водосховища до 12,7 метрів. На сьогодні вже існують технічні рішення подачі води з Дніпровського водосховища,. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів радник голови правління ПрАТ «Укргідропроект» та академік Академії будівництва України Юрій Ландау.

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Для економіки та українців вкрай важливо відновити роботу водозаборів.

«Тому за рахунок будівництва водопідпірних перемичок висотою 16-17 метрів, які відгородять зруйновані вибухами водозливну греблю, будівлю ГЕС та ґрунтову греблю, ми зможемо забезпечити рівень Каховського водосховища з проміжною позначкою 12,7 метрів. Саме при такому рівні водозабори як питні, так і промислові, в тому числі водозабір ЗАЕС зможуть працювати. За часом будівництво таких перемичок може зайняти біля 1,5 року», – пояснив гідропроєктувальник.

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Наступні етапи – це будівництво за перемичками зруйнованої греблі, нової будівлі ГЕС, потужність якої збільшиться в 1,5 раза та зруйнованої ґрунтової греблі між будівлею ГЕС та шлюзом. Як стверджує Ландау, тоді рівень водосховища виведеться на проектний рівень 16 метрів.

«Проєкт збільшення потужності Каховської ГЕС існував ще до війни. Ми робили технічно-економічне обґрунтування, в якому передбачали будівництво другої будівлі ГЕС потужністю 250 МВт, але це вже історія. Тепер, коли ми будемо відновлювати ГЕС, то буде лише одна будівля ГЕС збільшеної потужності в 1,5 раза біля 590 Мвт замість 335 МВт», – каже академік.

Перш за все, наголосив Ландау, влада має подбати про людей, про забезпечення їх водою. Великі водозабори міст Марганця, Нікополя, Кривого Рогу та інших, не працюють сьогодні. На сьогодні існують технічні рішення подачі води з Дніпровського водосховища, проте, як зазначив проєктувальник, є й інші пропозиції з подачі води з каналу Дніпро-Інгулець.

Академік Юрій Ландау народився 21 березня 1939 р. у Києві. У 1961 році закінчив Український інститут інженерів водного господарства за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво річкових споруд та ГЕС». Після закінчення інституту працює в «Укргідропроекті» (ПРАТ «Укргідропрект» – найбільша в Україні інжиніринговій компанія в сфері гідроенергетичного і водогосподарського будівництва). Керував проєктуванням гідроенергетичних об’єктів в Україні, В’єтнамі, Лаосі, Ефіопії, Китаї та інших країнах. Є співавтором ідеї створення Південноукраїнського енергокомплексу – єдиного в Україні підприємства з комплексним використанням ядерних і маневрених гідроакумулюючих потужностей, а також водних ресурсів річки Південний Буг.

Нагадаємо, що 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.