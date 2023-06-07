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300 тис. га залишаться без води. Ексзаступник міністра довкілля про гуманітарну катастрофу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
300 тис. га залишаться без води. Ексзаступник міністра довкілля про гуманітарну катастрофу
Хорєв: «У Херсоні без зрошення нічого не росте»
фото з відкритих джерел

«Навіть якщо ми уявимо, що завтра закінчиться війна, то для відбудови такого об'єкта як Каховська ГЕС потрібні роки»

Через підрив Каховської ГЕС у Херсонській та Запорізькій областях швидше за все буде проблема зі зрошенням. Це приблизно 300 тис. га поливних земель. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексзаступник міністра довкілля Михайло Хорєв.

«Це проблема на роки. Навіть якщо ми уявимо, що завтра закінчиться війна, то для відбудови такого об'єкта як Каховська ГЕС потрібні роки. Ще роки потрібні, аби її наповнити. Коли її будували у радянські часи, її наповнювали три роки, а будували п’ять, чи сім років. Звичайно, сучасні технології дозволятимуть краще і швидше це робити, але уявіть масштаб цього будівництва», – пояснив Хорєв.

Як зазначає ексзаступник міністра довкілля, поки люди не усвідомлюють реальних проблем.

«А вони набагато більші за підтоплення ділянок і хат. Час від часу у нас відбуваються підтоплення на Закарпатті, наприклад. Є ризики, але це можна подолати. Реальна проблема – у промисловості, у зрошувальних системах, у аграріїв. Вважайте, що на величезній території нічого рости не буде. У Херсоні без зрошення нічого не росте», – розповів еколог.

На думку Хорєва, все зав’язане на Каховському водосховищі і аби щось відновити, потрібно відновити спершу його. Наразі будівництво такого об'єкта – це мільярди гривень.

У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

До слова, росіяни розраховували призупинити деокупацію захоплених територій підірвавши Каховську гідроелектростанцію. Але ворог отримав протилежний ефект.

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Теги: Херсонщина Мінекології Запоріжжя аграрії Каховська ГЕС

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