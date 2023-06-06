Російські окупанти визнали, що це вони підірвали Каховську ГЕС (відео)

Окупант радісно закликав зруйнувати й інші греблі на Дніпрі

Російські окупанти зізналися в тому, що 6 червня підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині. Горде зізнання в техногенному теракті окупант Єгор Гузенко (позивний Тринадцятий) опублікував у соціальних мережах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Скільки я говорив, що греблю взірвуть, а мені не всі вірили… З тактичною точки зору про наступ на херсонському напрямку «хохли» можуть забути, а зараз питання в тому, як ефективно евакуюються наші хлопці (окупанти – «Главком») з підтоплених островів. Питання в цьому», – вихваляється окупант.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Російський терорист додав, що якщо евакуація пройде «без потєрь», то треба підірвати всі греблі на Дніпрі. Він радісно призиває продовжувати чинити техногенні катастрофи в Україні.

Нагадаємо, що вночі 6 червня російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано.

За попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища впродовж наступних чотирьох днів.

«Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше в Херсонській облраді повідомили, коли очікується критично високий рівень води.

Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.