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Підрозділи окупантів сперечаються про причетність до успіхів на фронті – ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Підрозділи окупантів сперечаються про причетність до успіхів на фронті – ISW
Такий вигляд має Мар'їнка після обстрілів російських окупаційних військ
фото з відкритих джерел

У російському інформаційному просторі тривають дискусії щодо того, який російський підрозділ більше контролює Мар’їнку

У російському інформаційному просторі починаються дебати про причетність до успіхів за поточну наступальну операцію з захоплення Мар’їнки.  Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається, відомий російський воєнкор заявив, що в російському інформаційному просторі точаться суперечки щодо того, який російський підрозділ більше контролює Мар’їнку, хоча російські війська ще не повністю захопили населений пункт.

Воєнкор, пов’язаний із групою «Вагнер», стверджував, що головну роль в успіхах навколо Мар’їнки відіграють елементи 150-ї та 20-ї мотострілецьких дивізій так званої «ДНР». Інші сили переконують, що батальйон «Спарта» та формування «Каскад» і «Русич» також брали участь в успіхах навколо Мар’їнки.

Ці дискусії про успіхи збігаються з повідомленнями про прибуття чеченських сил, щоб взяти на себе відповідальність за донецький фронт і завершити захоплення Мар’їнки та інших населених пунктів у цьому районі.

«Ці дискусії, ймовірно, спрямовані на те, щоб підірвати здатність кадирова використовувати будь-які подальші тактичні досягнення для підвищення свого авторитету та відновлення своїх воєнізованих формувань як основної іррегулярної наступальної сили після відведення з лінії фронту сил «вагнера», – наголосили аналітики.

На їхню думку, багато іррегулярних формувань можуть обуритися спробою Кадирова взяти на себе відповідальність за будь-які успіхи після місяців виснажливих наступальних дій. 

Нагадаємо, фотографи Костянтин і Влада Ліберови разом з аеророзвідниками 79 ОДШБ, які боронять Мар'їнку, показали, як зараз виглядає вщент зруйноване окупантами місто Мар'їнка.

Теги: окупанти ПВК «Вагнер» Рамзан Кадиров

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