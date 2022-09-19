Підтоплення у Кривому Розі: що відомо на цей час

Продовжується робота з відкачки води з прибудинкових територій

Рівень води у річці Інгулець падає по всій території підтоплення та не перевищує критичних позначок

Рівень води в річці Інгулець не перевищує критичні позначки. Підтоплення житлових будинків в Кривому Розі ліквідовано. Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.

«На гідротехнічних спорудах міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів. Рівень води падає по всій території підтоплення, на усіх ділянках він не перевищує критичних позначок», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підтоплення житлових будинків ліквідовано. Проте продовжується робота з відкачки води з прибудинкових територій.

Всього з початку робіт відкачано 4158 м³ води.

Нагадаємо, 14 вересня російська армія випустила Кривим Рогом 8 ракет. Пізніше з'ясувалося, що це були ракети «Кинджал» та «Іскандер». Після цього в кількох районах міста зникло водопостачання, адже росіяни навмисне вгатили по гідротехнічній споруді.

При ударі люди не постраждали, але у річці Інгулець піднявся рівень води до двох метрів. Внаслідок ракетного удару по Кривому Розі було підтоплено було 112 житлових будинків.

Криворізькі фахівці ДСНС та інші служби спільно кілька разів підривали споруди, щоб уникнути катастрофічних наслідків масштабної аварії.

15 вересня окупанти знову вдарили по Кривому Рогу. Два прильоти зафіксовано в районі гідротехнічних споруд.

16 вересня у Кривому Розі у річці Інгулець почервоніла вода. Фахівці засипали шлюзи гідротехнічної споруди, по якій раніше вдарили російські окупанти. Для цього промислові підприємства надали для засипання шлюзів понад 50 великих самоскидів з бутом, суглинком та щебенем.