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Палата представників Конгресу США окремо голосуватиме за додаткові 300$ млн Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Палата представників Конгресу США окремо голосуватиме за додаткові 300$ млн Україні
фото з відкритих джерел

Ці кошти для України – окремі від додаткового фінансування у $24 млрд, яке Білий дім запросив для підтримки Києва

Республіканці у регламентному комітеті Палати представників домовились про винесення на окреме голосування питання про надання $300 млн додаткової військової допомоги Україні. Під час обговорення оборонного бюджету виникли суперечки щодо фінансування військової підтримки України. Цю інформацію оприлюднило видання The Hill.

За даними видання, ввечері 28 вересня 2023 року відбулося голосування за проєкт оборонного бюджету Сполучених Штатів. Незадовго до голосування з нього видалили згадку про 300 млн дол. для України. Кошти мали бути витрачені на два основні напрями: навчання українських солдатів та надання зброї. Основний отримувач цих коштів – Міністерство оборони США.

Рішення про виключення було ухвалене у «останню мить», повідомляє The Hill. Також відзначається, що члени Палати представників не відхилили питання про допомогу Україні. Комітет з питань внутрішнього розпорядку невідкладно включив виділення 300 мільйонів доларів до окремого законопроєкту, що буде пізніше піддано голосуванню.

Американські законотворці пояснили, навіщо здійснили такі зміни у проєкті бюджету. Вказують, що витрати на війну для деяких виборців та представників є «питанням сумління». Зокрема, дехто не бажає віддавати свій голос за подібне рішення.

«Виведення цих коштів із процесу асигнувань дозволить тим, для кого це питання сумління, проголосувати за підтримку наших військ, а також дозволить усім членам проголосувати за надання фінансування Україні», – повідомив голова Комітету з регламенту Том Коул з Республіканської партії.

Його партійний колега Томас Массі висловив думку, що для «деяких людей» виділення грошей на війну є «аморальним», але водночас важливим забезпечити оборонний потенціал США.

«Це дозволить їм фінансувати наших солдат, не відправляючи кошти в Україну», – заявив він.

300 млн доларів – частина 24 млрд дол., які президент США запросив на підтримку України.

Раніше повідомлялося, що міністерство оборони та Державний департамент США «рухаються з різною швидкістю» в питанні надання зброї Україні. Пентагон занадто повільно дає добро на вкрай необхідну зброю, заявляючи, що вона «занадто складна, потребує занадто довгої підготовки або може спровокувати Путіна».

Теги: солдат Пентагон президент навчання фінансування партії

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