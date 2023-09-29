Палата представників Конгресу США окремо голосуватиме за додаткові 300$ млн Україні

Ці кошти для України – окремі від додаткового фінансування у $24 млрд, яке Білий дім запросив для підтримки Києва

Республіканці у регламентному комітеті Палати представників домовились про винесення на окреме голосування питання про надання $300 млн додаткової військової допомоги Україні. Під час обговорення оборонного бюджету виникли суперечки щодо фінансування військової підтримки України. Цю інформацію оприлюднило видання The Hill.

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За даними видання, ввечері 28 вересня 2023 року відбулося голосування за проєкт оборонного бюджету Сполучених Штатів. Незадовго до голосування з нього видалили згадку про 300 млн дол. для України. Кошти мали бути витрачені на два основні напрями: навчання українських солдатів та надання зброї. Основний отримувач цих коштів – Міністерство оборони США.

Рішення про виключення було ухвалене у «останню мить», повідомляє The Hill. Також відзначається, що члени Палати представників не відхилили питання про допомогу Україні. Комітет з питань внутрішнього розпорядку невідкладно включив виділення 300 мільйонів доларів до окремого законопроєкту, що буде пізніше піддано голосуванню.

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Американські законотворці пояснили, навіщо здійснили такі зміни у проєкті бюджету. Вказують, що витрати на війну для деяких виборців та представників є «питанням сумління». Зокрема, дехто не бажає віддавати свій голос за подібне рішення.

«Виведення цих коштів із процесу асигнувань дозволить тим, для кого це питання сумління, проголосувати за підтримку наших військ, а також дозволить усім членам проголосувати за надання фінансування Україні», – повідомив голова Комітету з регламенту Том Коул з Республіканської партії.

Його партійний колега Томас Массі висловив думку, що для «деяких людей» виділення грошей на війну є «аморальним», але водночас важливим забезпечити оборонний потенціал США.

«Це дозволить їм фінансувати наших солдат, не відправляючи кошти в Україну», – заявив він.

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300 млн доларів – частина 24 млрд дол., які президент США запросив на підтримку України.

Раніше повідомлялося, що міністерство оборони та Державний департамент США «рухаються з різною швидкістю» в питанні надання зброї Україні. Пентагон занадто повільно дає добро на вкрай необхідну зброю, заявляючи, що вона «занадто складна, потребує занадто довгої підготовки або може спровокувати Путіна».