Зеленський розпочав переговори з Туском у Варшаві

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Зеленський розпочав переговори з Туском у Варшаві
Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві
фото: Kancelaria Premiera

Президент України зустрівся з польським прем’єром у межах офіційного візиту

19 грудня президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у будівлі канцелярії глави уряду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис канцелярії польського премʼєра в X.

«Після обіду пʼятниці розпочалася зустріч польського прем'єр-міністра Дональда Туска з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває з офіційним візитом у Варшаві», – йдеться у повідомленні.

У короткому дописі вказано, що Зеленський і Туск проводять переговори в будівлі канцелярії глави уряду Польщі.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський зустрівся з польським колегою Каролем Навроцьким у Варшаві. Це перша зустріч Зеленського та Навроцького. Головні теми їх переговорів – безпека, економіка та історія.

Навроцький заявив, що візит українського колеги Володимира Зеленського став гарною новиною для Варшави і Києва і поганою – для Москви.

18 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі. Зеленського під час прибуття до Варшави зустріли представники польської сторони та посол України в Польщі Василь Боднар.

 

Теги: Польща Володимир Зеленський Україна Дональд Туск президент переговори

