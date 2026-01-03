Головна Країна Політика
Офіційно. Україна відреагувала на події у Венесуелі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Офіційно. Україна відреагувала на події у Венесуелі
Україна не визнала легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів
«Народ Венесуели повинен мати шанс на нормальне життя, безпеку, процвітання та людську гідність», – сказано у заяві МЗС

Україна виступила з офіційною позицією щодо атаки США та Венесуелу та захоплення її лідера Ніколаса Мадуро. Як інформує «Главком», про це ідеться у заяві міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Сибіга наголосив, що Україна, разом із десятками інших країн у різних регіонах світу, не визнала легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів та насильства проти протестувальників.

А демократичні країни та правозахисні організації по всьому світу «давно наголошували на масових злочинах його режиму, насильстві, катуваннях, утисках, порушеннях усіх базових свобод, вкрадених виборах та руйнуванні демократії і верховенства права».

Сибіга заявив, що режим Мадуро порушив «усі принципи в усіх аспектах» щодо права народів на вільне життя, без диктатури, гноблення та порушень прав людини.

«Народ Венесуели повинен мати шанс на нормальне життя, безпеку, процвітання та людську гідність. Ми продовжуватимемо підтримувати їхнє право на таку нормальність, повагу та свободу. Виступаємо за подальший розвиток подій згідно з принципами міжнародного права та пріоритетами демократії, прав людини та інтересів венесуельців. Дякую всім у світі, хто допомагає захищати життя», – написав міністр.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, передає «Главком».

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що президента Венесунели Ніколаса Мадуро разом з дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

Теги: Україна МЗС Венесуела

