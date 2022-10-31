Після вибухів у Харкові зупинило роботу метро

Сьогодні вранці у Харкові прогриміли вибухи

Після ракетної атаки по Харкову у місті призупинено роботу метро. Про це повідомляє пресслужба Харківського метрополітену.

«З технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що місцева влада підтвердила атаку ворога по Харкову. Мер Харкова Ігор Терехов раніше повідомив, що зафіксовано два прильоти ворожих ракет по об’єкту критичної інфраструктури у місті.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом у небо почав підніматись чорним дим. Раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив роботу протиповітряної оборони в області. Також відомо про вибухи у Черкаській та Запорізькій областях.

Зазначимо, наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога.

До слова, триває 250 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.