Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Німеччині виявлено ймовірний щоденник Адольфа Гітлера (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Німеччині виявлено ймовірний щоденник Адольфа Гітлера (фото)
Імовірний щоденник Гітлера
фото: dailystar.co.uk

У знайденому щоденнику містяться особисті записи та згадки відомих історичних постатей

У Німеччині виявили рукописний щоденник, який, за попередніми даними, може бути пов’язаний з Адольфом Гітлером. Документ ще не пройшов повну історичну експертизу, однак уже викликав значний інтерес серед дослідників і колекціонерів. Як інформує «Главком», про це пише видання The Daily Star.

Як повідомляє історик та публіцист Олаф Хаубольд, який брав участь у придбанні документа, щоденник був знайдений у приватному будинку й складається зі 113 сторінок, написаних від руки.

У Німеччині виявлено ймовірний щоденник Адольфа Гітлера (фото) фото 1

У записах містяться особисті роздуми, згадки про представників нацистського керівництва, зокрема Германа Герінга, а також численні посилання на німецьку акторку Марлен Дітріх, яка під час Другої світової війни відкрито виступала проти нацистського режиму та співпрацювала зі США.

Зі слів Хаубольда, папір і чорнило відповідають історичному періоду, однак авторство щоденника поки що не підтверджене. Остаточні висновки можуть бути зроблені лише після комплексної експертизи почерку, матеріалів і походження документа.

У Німеччині виявлено ймовірний щоденник Адольфа Гітлера (фото) фото 2

Щоденник був проданий приватному колекціонеру приблизно за 26 тисяч фунтів стерлінгів. Попередній власник відмовився розкривати деталі походження документа, пояснивши це конфіденційністю.

Історики наголошують, що знахідку слід розглядати з обережністю, зважаючи на скандал 1983 року, коли так звані «щоденники Гітлера» виявилися фальсифікацією. Тоді кілька осіб були засуджені за шахрайство, а справа набула міжнародного резонансу.

Раніше британські вчені проаналізували кров з дивану, на якому застрелився німецький диктатор Адольф Гітлер, і виявили рідкісне генетичне захворювання – синдром Каллмана, а також схильності до психічних розладів.

Нагадаємо, що американський напівлегковаговик UFC Брайс Мітчелл заявив, що лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер був хорошою людиною. За його словами, до того, як Гітлер почав зловживати психоактивними речовинами, він був активним у військовій діяльності та політиці своєї країни. При цьому Мітчелл додав, що згодом вплив наркотиків негативно позначився на його поведінці.

Читайте також:

Теги: історія Адольф Гітлер Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зима в етнографічному комплексі в с. Стецівка на Черкащині: все, як 100 і 200 років тому
Викопав землянку, підперезався, розтопив «буржуйку». Як українці переживали люті зими в давнину
22 сiчня, 20:15
Гудь розповів, чому поляки уникали теми Ризького миру 1921 року
Хто кого зрадив? Український професор нагадав історичну подію, про яку поляки воліють мовчати
30 грудня, 2025, 09:07
Гудь підтверджує слова колеги, що польсько-український діалог більше нагадує історичну війну
Волинська трагедія. Український професор пояснив, чого не помічають польські історики
31 грудня, 2025, 12:31
Волинська трагедія: Україна підтримує ексгумації польських жертв для діалогу
Волинська трагедія та стосунки з Польщею. Український професор дав пораду владі та співгромадянам
29 грудня, 2025, 19:48
Німеччина готується направити до Гренландії перший підрозділ бундесверу
Bild: найближчим часом Німеччина може відправити військових до Гренландії
14 сiчня, 22:30
Бундесвер розіслав перші 5 тис. листів для первинного відбору на військову службу
У Німеччині перші 5 тис. юнаків отримали повістки
16 сiчня, 04:43
Андрій Когут разом із колегами готує збірник документів на підставі тих справ про голод 1946-1947 років, які є у розпорядженні архіву СБУ
Голод, про який ми знаємо найменше. Керівник архіву СБУ пояснив, як оцінюється кількість жертв трагедії 1946-47 років
22 сiчня, 08:01
Столиця уклала меморандум з урядовою установою Німеччини, що надає міжнародну технічну допомогу
Київ отримає дві міні-ТЕЦ від Німеччини
20 сiчня, 19:15
Будинок, у якому ховалися окупанти
Боєць батальйону «Морок» самотужки знищив трьох окупантів у ближньому бою
3 сiчня, 19:15

Соціум

У Німеччині виявлено ймовірний щоденник Адольфа Гітлера (фото)
У Німеччині виявлено ймовірний щоденник Адольфа Гітлера (фото)
«Припиніть їх бити»: як фінські резервісти «принизили» армію США на навчаннях НАТО
«Припиніть їх бити»: як фінські резервісти «принизили» армію США на навчаннях НАТО
Суд у Швейцарії відпустив під заставу власника бару, де в новорічну ніч загинули 40 людей
Суд у Швейцарії відпустив під заставу власника бару, де в новорічну ніч загинули 40 людей
Зимовий шторм охопив США: 14 штатів оголосили надзвичайну ситуацію
Зимовий шторм охопив США: 14 штатів оголосили надзвичайну ситуацію
Протести у Міннеаполісі: імміграційні агенти вдруге за місяць застрелили громадянина
Протести у Міннеаполісі: імміграційні агенти вдруге за місяць застрелили громадянина
Влада Білгорода заявила про наймасованішу атаку: пошкоджені енергооб’єкти
Влада Білгорода заявила про наймасованішу атаку: пошкоджені енергооб’єкти

Новини

Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
Вчора, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Вчора, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Вчора, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua