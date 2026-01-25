У Німеччині виявлено ймовірний щоденник Адольфа Гітлера (фото)

У знайденому щоденнику містяться особисті записи та згадки відомих історичних постатей

У Німеччині виявили рукописний щоденник, який, за попередніми даними, може бути пов’язаний з Адольфом Гітлером. Документ ще не пройшов повну історичну експертизу, однак уже викликав значний інтерес серед дослідників і колекціонерів. Як інформує «Главком», про це пише видання The Daily Star.

Як повідомляє історик та публіцист Олаф Хаубольд, який брав участь у придбанні документа, щоденник був знайдений у приватному будинку й складається зі 113 сторінок, написаних від руки.

У записах містяться особисті роздуми, згадки про представників нацистського керівництва, зокрема Германа Герінга, а також численні посилання на німецьку акторку Марлен Дітріх, яка під час Другої світової війни відкрито виступала проти нацистського режиму та співпрацювала зі США.

Зі слів Хаубольда, папір і чорнило відповідають історичному періоду, однак авторство щоденника поки що не підтверджене. Остаточні висновки можуть бути зроблені лише після комплексної експертизи почерку, матеріалів і походження документа.

Щоденник був проданий приватному колекціонеру приблизно за 26 тисяч фунтів стерлінгів. Попередній власник відмовився розкривати деталі походження документа, пояснивши це конфіденційністю.

Історики наголошують, що знахідку слід розглядати з обережністю, зважаючи на скандал 1983 року, коли так звані «щоденники Гітлера» виявилися фальсифікацією. Тоді кілька осіб були засуджені за шахрайство, а справа набула міжнародного резонансу.

Раніше британські вчені проаналізували кров з дивану, на якому застрелився німецький диктатор Адольф Гітлер, і виявили рідкісне генетичне захворювання – синдром Каллмана, а також схильності до психічних розладів.

Нагадаємо, що американський напівлегковаговик UFC Брайс Мітчелл заявив, що лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер був хорошою людиною. За його словами, до того, як Гітлер почав зловживати психоактивними речовинами, він був активним у військовій діяльності та політиці своєї країни. При цьому Мітчелл додав, що згодом вплив наркотиків негативно позначився на його поведінці.