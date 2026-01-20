Німеччина візьме участь в проєкті з розвитку дроново-штурмових підрозділів – Федоров

За словами глави Міноборони, Україна готова поділитися практичним досвідом з німецькими військовими

Міністр оборони Михайло Федоров обговорив з очільником Міністерства оборони Німеччини Борисом Пісторіусом співпрацю між країнами. Зокрема, йшлося про нарощення ППО та участь країни в інноваційному проєкті з розвитку дроново-штурмових підрозділів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського урядовця.

За словами Федорова, Німеччина – один із ключових партнерів України у сфері безпеки та оборони. Внесок країни становить понад 30% усіх оголошених обсягів безпекової допомоги Україні на 2026 рік.

«Розповів про сьогоднішню масовану російську атаку. Посилення протиповітряної оборони залишається нашим пріоритетом, і роль Німеччини в цьому напрямі є ключовою. Передані системи ППО Iris-T і Patriot, а також участь у проєкті Purl із закупівлі американського озброєння допомагали сьогодні відбивати російський терор. Також обговорили подальший розвиток програми Patriot України та необхідних проєктів для забезпечення довготермінового постачання ракет для наших систем Patriot. Паралельно зосередилися на розвитку ракети Iris-T як однієї з центральних на озброєння України та нарощення постачання», – каже він.

Міністри обговорили участь Німеччини в інноваційному проєкті з розвитку дроново-штурмових підрозділів. «Уже маємо успішні операції на фронті й готові ділитися цим практичним досвідом з німецькими військовими», – розповів Федоров.

Крім того, глава Міноборони підкреслив, що ще одним важливим напрямом співпраці є артилерійські боєприпаси збільшеної дальності. «Наголосив на важливості постачання саме далекобійних артпострілів для ефективної роботи артилерії в умовах дронової kill-zone. Важливий пріоритет для України – продовжити внески ФРН у Чеську ініціативу», – підсумував він.

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров анонсував створення дроново-штурмових підрозділів із новою доктриною застосування безпілотників. Урядовець зауважив, що нещодавно Code 9.2 – 475 окремий штурмовий полк ЗСУ – провів унікальну операцію в Купʼянську на Харківщині. Тому вкрай важливим зараз є створення таких підрозділів, оскільки вони вже довели свою ефективність.

До слова, минулого місяця підрозділи безпілотних систем Сил оборони вперше знешкодили приблизно стільки військовослужбовців окупаційної армії, скільки РФ призвала за місяць. Ворог втратив понад 33 тис. особового складу.