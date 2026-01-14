Головна Світ Політика
Берлінські протестувальники зняли прапор Ірану з посольства

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
фото: DPA

Під час мітингу затримали двох чоловіків за незаконне проникнення до будівлі

У столиці Німеччини поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у знятті державного прапора Ірану з будівлі посольства під час протестної акції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

За даними DW, інцидент стався у вівторок увечері під час мітингу біля іранського дипломатичного представництва в південно-західній частині Берліна. Під час акції частина демонстрантів відволікла охорону, що дозволило двом чоловікам перелізти через паркан навколо комплексу.

Після проникнення на територію посольства вони зняли чинний державний прапор Ірану. Замість нього чоловіки намагалися підняти два історичні прапори, які використовувалися в країні до революції 1979 року, однак реалізувати цей намір їм не вдалося.

Берлінські протестувальники зняли прапор Ірану з посольства фото 1
фото: ZUMAPRESS.com

Охорона дипломатичної установи застосувала перцевий спрей, після чого порушники залишили територію посольства. Невдовзі поліція затримала двох чоловіків віком 28 і 33 роки поблизу комплексу.

У поліції повідомили, що розпочато розслідування щодо шести осіб. Їх підозрюють у пошкодженні майна, незаконному проникненні на охоронювану територію та оскверненні національних символів.

Правоохоронці також зазначили, що під час мітингу значна частина учасників використовувала історичний іранський прапор, який був державним символом до Ісламської революції 1979 року.

Протест у Берліні став частиною хвилі акцій, що відбулися в останні дні в різних країнах Європи на знак засудження жорсткого придушення протестів в Ірані. Раніше подібний інцидент стався у Лондоні, де протестувальник піднявся на балкон будівлі іранського посольства та зірвав із нього державний прапор. Після цього активісти вивісили дореволюційний символ Ірану.

Також повідомлялося, що група іранців у Норвегії зірвала прапор Ісламської Республіки Іран з будівлі посольства в Осло. Напередодні спадкоємець іранської монархії у вигнанні Реза Пахлаві закликав замінити чинні державні прапори Ірану за кордоном на символ «Лев і Сонце», який використовувався до 1979 року.

