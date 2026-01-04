Блекаут у Німеччині: тисячі будинків лишилися без світла

Очікується, що електропостачання всіх споживачів у Берліні буде відновлено лише 8 січня

Причиною блекауту може бути підпал кабельного мосту

У південно-західній частині Берліна сталося масштабне відключення електроенергії. Без світла опинилися 45 тис. домогосподарств та 2200 підприємств. Про це повідмляє «Главком» із посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Очікується, що електропостачання всіх споживачів буде відновлено лише 8 січня вдень, заявила компанія Stromnetz Berlin. Причина затримки – складність будівництва тимчасових ліній після пожежі на кабельному мосту через канал «Тельтов».

Наразі точна причина пожежі є невстановленою. Поліція розпочала розслідування за підозрою в навмисному підпалі. Берлінський орган державної безпеки отримав лист із взяттям відповідальності за інцидент. «Наші колеги наразі перевіряють автентичність цього листа», – йдеться в заяві правоохоронців.

Правоохоронці також інформували, що через відключення світла можуть бути порушені мобільний і стаціонарний зв’язок. У термінових випадках людям радять звертатися до поліції або йти до найближчого відділку чи пожежної частини.

За масштабами цей випадок порівнюють з подібним у вересні на південному сході Берліна, коли без світла також залишилися близько 50 тисяч споживачів. Тоді причиною був політично вмотивований підпал двох опор ліній електропередачі.

Нагадаємо, що напередодні нового року в підмосковному місті Раменське сталося аварійне відключення електроенергії. У результаті аварії 100 тис. людей залишилися без світла.

Раніше в Сан-Франциско (штат Каліфорнія, США) масштабне відключення електроенергії призвело до знеструмлення 130 тис. будинків та підприємств.

Крім того, в листопаді близько 170 тисяч домогосподарств у Парижі та передмістях залишилися без електрики через аварію на підстанції. Збої торкнулися метро, світлофорів і вуличного освітлення.