Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Блекаут у Німеччині: тисячі будинків лишилися без світла

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Блекаут у Німеччині: тисячі будинків лишилися без світла
Очікується, що електропостачання всіх споживачів у Берліні буде відновлено лише 8 січня
фото: dpa

Причиною блекауту може бути підпал кабельного мосту

У південно-західній частині Берліна сталося масштабне відключення електроенергії. Без світла опинилися 45 тис. домогосподарств та 2200 підприємств. Про це повідмляє «Главком» із посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Очікується, що електропостачання всіх споживачів буде відновлено лише 8 січня вдень, заявила компанія Stromnetz Berlin. Причина затримки – складність будівництва тимчасових ліній після пожежі на кабельному мосту через канал «Тельтов».

Наразі точна причина пожежі є невстановленою. Поліція розпочала розслідування за підозрою в навмисному підпалі. Берлінський орган державної безпеки отримав лист із взяттям відповідальності за інцидент. «Наші колеги наразі перевіряють автентичність цього листа», – йдеться в заяві правоохоронців.

Правоохоронці також інформували, що через відключення світла можуть бути порушені мобільний і стаціонарний зв’язок. У термінових випадках людям радять звертатися до поліції або йти до найближчого відділку чи пожежної частини.

За масштабами цей випадок порівнюють з подібним у вересні на південному сході Берліна, коли без світла також залишилися близько 50 тисяч споживачів. Тоді причиною був політично вмотивований підпал двох опор ліній електропередачі.

Нагадаємо, що напередодні нового року в підмосковному місті Раменське сталося аварійне відключення електроенергії. У результаті аварії 100 тис. людей залишилися без світла. 

Раніше в Сан-Франциско (штат Каліфорнія, США) масштабне відключення електроенергії призвело до знеструмлення 130 тис. будинків та підприємств.

Крім того, в листопаді близько 170 тисяч домогосподарств у Парижі та передмістях залишилися без електрики через аварію на підстанції. Збої торкнулися метро, світлофорів і вуличного освітлення. 

Читайте також:

Теги: Берлін електроенергія Німеччина блекаут

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 9 грудня 2025 року: графіки
8 грудня, 2025, 17:59
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 12 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
11 грудня, 2025, 17:59
Українська сторона 15 грудня продовжить мирні переговори з американцями
Переговори у Берліні. Офіс президента оприлюднив розклад зустрічей Зеленського
15 грудня, 2025, 11:35
На думку Йоганна Вадефуля, значний вплив на результати переговорів мають європейські партнери
Перемовини щодо України ще ніколи не були такими серйозними – МЗС Німеччини
15 грудня, 2025, 15:02
Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини
Зеленський прибув до Німеччини
14 грудня, 2025, 13:17
США подають Україні сигнали щодо виборів президента
Зеленський: найближчим часом депутати напрацюють варіанти проведення виборів
14 грудня, 2025, 14:47
Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінитися у разі екстрених обставин
Відключення світла 17 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
16 грудня, 2025, 20:47
З 13 грудня в Одесі та області була критична ситуація з електро-, водо- та теплопостачанням
Одещина: яка ситуація зі світлом та водою
21 грудня, 2025, 11:59
Саморобні феєрверки стали причиною смерті двох юнаків у Німеччині
У Німеччині двоє хлопців загинули через саморобні феєрверки
1 сiчня, 14:25

Соціум

Блекаут у Німеччині: тисячі будинків лишилися без світла
Блекаут у Німеччині: тисячі будинків лишилися без світла
Рекордні припливи та зливи затопили Каліфорнію: є загиблий
Рекордні припливи та зливи затопили Каліфорнію: є загиблий
«Так і Путіна викрасти можуть». У росіян істерика через операцію США проти Мадуро
«Так і Путіна викрасти можуть». У росіян істерика через операцію США проти Мадуро
Трамп оприлюднив перше фото Мадуро після затримання
Трамп оприлюднив перше фото Мадуро після затримання
Атаковано будинок міністра оборони Венесуели – Sky News Arabia
Атаковано будинок міністра оборони Венесуели – Sky News Arabia
У столиці Венесуели прогриміли вибухи, над містом літає авіація
У столиці Венесуели прогриміли вибухи, над містом літає авіація

Новини

В Україні хмарно: погода на 4 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
Вчора, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua