Федоров анонсував появу дроново-штурмових підрозділів

Глава Міноборони розповів про унікальну операцію в Купʼянську, яку провели військові

Міністр оборони України Михайло Федоров анонсував створення дроново-штурмових підрозділів із новою доктриною застосування безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву урядовця під час спілкування із журналістами.

«Створення дроново-штурмових підрозділів – це важлива ініціатива. У них інша штатка та доктрина застосування дронів», – заявив він.

Урядовець зауважив, що нещодавно Code 9.2 – 475 окремий штурмовий полк ЗСУ – провів унікальну операцію в Купʼянську на Харківщині. Тому вкрай важливим зараз є створення таких підрозділів, оскільки вони вже довели свою ефективність.

Окремо Федоров зазначив, що завдання України – «вибити» російських операторів дронів з поля бою. «Сформувати підрозділи, які полюють суто на операторів дронів. Їх уже створюють, але нам треба масштабувати набутий досвід», – каже урядовець.

Крім того, міністр оборони планує знайти заміну «Мавікам» й іншим китайським дронам. «Уже цього місяця тестуємо певне рішення. У нас буде свій аналог «Мавіка»: камера та сама, однак дистанція польоту більша. Потрібно розвивати цей напрям», – повідомив Федоров.

Нагадаємо, минулого місяця підрозділи безпілотних систем Сил оборони вперше знешкодили приблизно стільки військовослужбовців окупаційної армії, скільки РФ призвала за місяць. Ворог втратив понад 33 тисячі особового складу.

До слова, Україна відкладає додаткові замовлення на ударні дрони від Helsing, найдорожчого стартапу в галузі оборонних технологій в Європі, після того, як системи озброєння компанії зіткнулися з проблемами під час бойових випробувань на передовій.