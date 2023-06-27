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«Південь» анонсував новини, які «всіх порадують»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Південь» анонсував новини, які «всіх порадують»
Бойова робота українських воїнів йде за заздалегідь погодженим планом
фото ілюстративне

Підрив окупантами Каховської ГЕС не завдав Силам оборони України клопоту

Керівниця Об’єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що результати Збройних сил на фронті, найближчим часом «всіх порадують». Про це вона сказала під час брифінгу.

«Ми продовжуємо бойову роботу, вона результативна і йде заздалегідь погодженим планом. Дуже скоро будуть результати, які всіх порадують. Я впевнена», – сказала Гуменюк.

Речниця зазначила, що підрив окупантами Каховської ГЕС не завдав Силам оборони України клопоту – на який чекали російські окупаційні війська. Українські захисники вкладаються у план контрнаступу. Хоча певні зміни в бойовій роботі відбулися.

Гуменюк каже, що такі зміни вкладаються в той глобальний план, з того самого «страшного просування» Сил оборони, який так лякає ворога. Ба більше – росіяни продовжують усвідомлювати, що навіть така складна ситуація, як техногенна катастрофа на ГЕС, не зупинить ЗСУ.

Нагадаємо, триває 489-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема, і трьома зенітними керованиими ракетами з С-300. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено дві крилаті ракети «Калібр» та сім ударних безпілотників типу Shahed. Крім того, противник атакував із північного напрямку чотирма БпЛА невстановленого типу (ймовірно, ударні) – усі дрони знищено. 

Теги: ЗСУ війна окупанти

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