«Південь» назвав кількість ракет, які ворог тримає напоготові в морі

Інтенсивність ракетних ударів може бути досить щільною

Ворог може атакувати Україну одночасно 16 ракетами з Чорного моря

На бойовому чергуванні у Чорному морі продовжують перебувати два носії високоточної зброї. Їхній сумарний залп складає 16 крилатих ракет «Калібр». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Посилення активності ворога щодо ракетних ударів прогнозована, їх інтенсивність може бути досить щільною. Не ігноруйте попередження про небезпеку, дотримуйтесь алгоритмів і правил дій за сигналами тривог», – йдеться в повідомленні.

Крім того, командування закликає враховувати, що розгублений та зганьблений відступом ворог може вдаватися до інформаційних та пропагандистських маніпуляцій і ретельно перевіряти достовірність отриманої інформації.

«Пам’ятайте про доцільність інформаційної тиші під час військової операції, будьте пильні і обережні на звільнених територіях. Ворожа підступність полишила там забагато небезпечних сюрпризів», – додає «Південь».

Нагадаємо, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.