Окупанти зранку атакували Одещину

Одну ракету знищено, інша, обстріляна, впала на відкриту територію

Вибуховою хвилею пошкоджено складську будівлю

Вранці країна-терорист атакувала Одещину. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Кіпер.

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«Два «Калібри» були спрямовані з акваторії Чорного моря», – йдеться в повідомленні.

За результатами повітряного бою одну ракету знищено, інша, обстріляна, впала на відкриту територію.

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Вибуховою хвилею пошкоджено складську будівлю. Обійшлося без людських жертв.

Нагадаємо, що уночі 24 червня противник завдав ракетного удару по території України крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування «Калібр» та ударними дронами Shahed-136/131.