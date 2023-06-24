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Окупанти зранку атакували Одещину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти зранку атакували Одещину
Одну ракету знищено, інша, обстріляна, впала на відкриту територію
фото ілюстративне

Вибуховою хвилею пошкоджено складську будівлю

Вранці країна-терорист атакувала Одещину. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Кіпер.

«Два «Калібри» були спрямовані з акваторії Чорного моря», – йдеться в повідомленні.

За результатами повітряного бою одну ракету знищено, інша, обстріляна, впала на відкриту територію.

Вибуховою хвилею пошкоджено складську будівлю. Обійшлося без людських жертв.

Нагадаємо, що уночі 24 червня противник завдав ракетного удару по території України крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування «Калібр» та ударними дронами Shahed-136/131.

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Теги: війна Одещина ракета

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