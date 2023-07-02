Росія завдала ударів по дев'яти областях України: ситуація в регіонах

Окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона, внаслідок чого постраждали двоє дітей

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Київська область

Уночі ворог атакував Київщину безпілотниками. Всі цілі збиті, влучань не зафіксовано.

Внаслідок падіння уламків сталося пожежа приватного будинку. Ліквідована.

Постраждала одна людина. Чоловік отримав поранення ноги, медична допомога надана.

Детальна інформація щодо наслідків нічної атаки уточнюється.

Чернігівщина

За добу – 3 обстріли, із мінометів та артилерії, по Новгород-Сіверському району. У селі Семенівської громади через влучання боєприпасу сталась пожежа будинку, горіли господарські споруди. Минулося без жертв.

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Сумщина

Протягом минулої доби росіяни здійснили 25 обстрілів. Зафіксовано 140 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Юнаківська, Хотінська, Есманська, Глухівська, Шалигинська громади.

Есманська громада: внаслідок одного з обстрілів пошкоджено лінію електропередач.

Миропільська громада: пошкоджено приватне домогосподарство, трактор.

Запорізька область

Ворог здійснив 58 обстрілів по території 18 населених пунктів Запорізької області: атакував передмістя обласного центру, 4 ракетні удари прийшлися по Комишувасі, двічі бив з РСЗВ по Левадному, 52 артилерійські удари здійснив по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Степногірську та навколишніх прифронтових селах.

Наразі зафіксовано руйнування 18 цивільних об'єктів: будинки, господарчі споруди, освітній заклад, автівки.

Під час мінометного обстрілу постраждав 27-річний житель Степногірська. В Преображенці поранення отримали чоловіки 39 та 62 років. Їх оперативно передали медикам.

Дніпропетровщина

Вчора по Нікополю росіяни випустили 10 снарядів. Обійшлося без загиблих та постраждалих.

Є руйнування: пошкоджені їдальня, адмінбудівля та церква.

Побиті 8 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківського району.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди Богодухівського району, Пильна Харківського району, Вовчанськ та Бударки Чугуївського району, Чугунівка, Одрадне і Кам'янка Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Новомлинськ, Фиголівка, Масютівка та Кислівка.

Вчора ворог обстріляв м. Балаклія Ізюмського району касетними боєприпасами. Жінка 67 років госпіталізована з пораненнями. Жінка 73 років з осколковим пораненням самостійно звернулася до медиків пізніше, лікується амбулаторно. Пошкоджено 4 житлових будинки, господарча споруда, лінія електропередач та залізнична колія.

У с. Богодарово Ізюмського району при проведенні польових робіт на міні підірвався трактор, постраждалих немає.

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Луганщина

Окупанти продовжують терор цивільного населення, відкриваючи вогонь з артилерії по наших селах. Вчора знов обстріляли Невське та територію навколо нього, а також Діброву та Білогорівку. По останній ще й завдали авіаційний удар.

За добу противник здійснив 98 обстрілів (436 снарядів).

Донеччина

Рашисти обстріляли 6 населених пунктів, серед яких Авдіївка, Торецьк, смт Ямпіль, с.Богоявленка, с.Ласточкине, с.Рай-Олександрівка.

Пошкоджено 10 житлових будинків (з них 5 – багатоквартирних), 2 школи, адмінбудівлю сільської ради, центр соціальної реабілітації, амбулаторію, 2 ЛЕП, газопровід.

За добу на Донеччині: 1 загиблий, 3 поранених.

Миколаївщина

Вночі над Миколаївщиною силами протиповітряної оборони знищено два ударних БПЛА типу «Shahed-136/131»

За попередніми даними, вчора на території Миколаївщини силами протиповітряної оборони знищено два безпілотники-розвідники.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 86 обстрілів (475 снарядів), з них по м. Херсон – 5 обстрілів (27 снарядів).

російські військові поцілили у райони 31 населеного пункту області.

Окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Один зі снарядів влучив у будинок. Поранення отримала 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Медики надають їм необхідну допомогу.

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Також у Херсоні важкі травми отримала 72-річна жінка. З пораненнями грудної клітини та ноги її шпиталізували. Через обстріл с. Милового поранень зазнала 11-річна дівчинка.

Обстріляли росіяни й село Михайлівка Новоолександрівської громади. Через артилерійський удар поранено 70-річного чоловіка.

Всього за добу через російську агресію 5 людей (з них три дитини) дістали поранення.

До слова, триває 494-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник досі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 46 бойових зіткнень.