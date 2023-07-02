Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія завдала ударів по дев'яти областях України: ситуація в регіонах

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія завдала ударів по дев'яти областях України: ситуація в регіонах
фото з відкритих джерел

Окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона, внаслідок чого постраждали двоє дітей 

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Київська область

Уночі ворог атакував Київщину безпілотниками. Всі цілі збиті, влучань не зафіксовано.
Внаслідок падіння уламків сталося пожежа приватного будинку. Ліквідована.
Постраждала одна людина. Чоловік отримав поранення ноги, медична допомога надана.
Детальна інформація щодо наслідків нічної атаки уточнюється.

Чернігівщина

За добу – 3 обстріли, із мінометів та артилерії, по Новгород-Сіверському району. У селі Семенівської громади через влучання боєприпасу сталась пожежа будинку, горіли господарські споруди. Минулося без жертв.

Сумщина

Протягом минулої доби росіяни здійснили 25 обстрілів. Зафіксовано 140 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Юнаківська, Хотінська, Есманська, Глухівська, Шалигинська громади.
Есманська громада: внаслідок одного з обстрілів пошкоджено лінію електропередач.
Миропільська громада: пошкоджено приватне домогосподарство, трактор.

Запорізька область

Ворог здійснив 58 обстрілів по території 18 населених пунктів Запорізької області: атакував передмістя обласного центру, 4 ракетні удари прийшлися по Комишувасі, двічі бив з РСЗВ по Левадному, 52 артилерійські удари здійснив по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Степногірську та навколишніх прифронтових селах.
Наразі зафіксовано руйнування 18 цивільних об'єктів: будинки, господарчі споруди, освітній заклад, автівки.
Під час мінометного обстрілу постраждав 27-річний житель Степногірська. В Преображенці поранення отримали чоловіки 39 та 62 років. Їх оперативно передали медикам.

Дніпропетровщина

Вчора по Нікополю росіяни випустили 10 снарядів. Обійшлося без загиблих та постраждалих.
Є руйнування: пошкоджені їдальня, адмінбудівля та церква.
Побиті 8 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківського району.
Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди Богодухівського району, Пильна Харківського району, Вовчанськ та Бударки Чугуївського району, Чугунівка, Одрадне і Кам'янка Куп'янського району.
На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Новомлинськ, Фиголівка, Масютівка та Кислівка.
Вчора ворог обстріляв м. Балаклія Ізюмського району касетними боєприпасами. Жінка 67 років госпіталізована з пораненнями. Жінка 73 років з осколковим пораненням самостійно звернулася до медиків пізніше, лікується амбулаторно. Пошкоджено 4 житлових будинки, господарча споруда, лінія електропередач та залізнична колія.
У с. Богодарово Ізюмського району при проведенні польових робіт на міні підірвався трактор, постраждалих немає.

Луганщина

Окупанти продовжують терор цивільного населення, відкриваючи вогонь з артилерії по наших селах. Вчора знов обстріляли Невське та територію навколо нього, а також Діброву та Білогорівку. По останній ще й завдали авіаційний удар.
За добу противник здійснив 98 обстрілів (436 снарядів).

Донеччина

Рашисти обстріляли 6 населених пунктів, серед яких Авдіївка, Торецьк, смт Ямпіль, с.Богоявленка, с.Ласточкине, с.Рай-Олександрівка.
Пошкоджено 10 житлових будинків (з них 5 – багатоквартирних), 2 школи, адмінбудівлю сільської ради, центр соціальної реабілітації, амбулаторію, 2 ЛЕП, газопровід.
За добу на Донеччині: 1 загиблий, 3 поранених.

Миколаївщина

Вночі над Миколаївщиною силами протиповітряної оборони знищено два ударних БПЛА типу «Shahed-136/131»
За попередніми даними, вчора на території Миколаївщини силами протиповітряної оборони знищено два безпілотники-розвідники.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 86 обстрілів (475 снарядів), з них по м. Херсон – 5 обстрілів (27 снарядів).
російські військові поцілили у райони 31 населеного пункту області.

Окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Один зі снарядів влучив у будинок. Поранення отримала 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Медики надають їм необхідну допомогу.

Також у Херсоні важкі травми отримала 72-річна жінка. З пораненнями грудної клітини та ноги її шпиталізували. Через обстріл с. Милового поранень зазнала 11-річна дівчинка.

Обстріляли росіяни й село Михайлівка Новоолександрівської громади. Через артилерійський удар поранено 70-річного чоловіка.
Всього за добу через російську агресію 5 людей (з них три дитини) дістали поранення.

До слова, триває 494-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник досі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 46 бойових зіткнень.

Читайте також: Контрнаступ під Бахмутом поставить російське командування перед складним вибором – ISW
Теги: обстріл Херсон поранення росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роман Власов і його друзі підтримують учасників «СВО»
«Нейтральний» олімпійський чемпіон з боротьби допомагає грішми армії РФ
12 червня, 13:38
Сергій Попко
Таке може трапитися і в інших містах, де є двовладдя, – експерт про ситуацію з укриттями в Києві
5 червня, 14:39
Білий дім готує план реформування найвпливовішого органу ООН
Байден пропонує радикальні зміни у Раді безпеки ООН
12 червня, 19:14
правоохоронці врятували літніх та маломобільних людей
Евакуація під шквальним обстрілом: правоохоронці вивезли з окупованого лівобережжя 21 людину
11 червня, 19:59
Після підриву Каховської ГЕС відбувається подальший підрив менших водосховищ і дамб
Після Каховської ГЕС окупанти підірвали ще одну дамбу
11 червня, 21:43
Ентоні Блінкен
США відреагували на обстріл Києва під час візиту африканських лідерів
17 червня, 04:20
Укриття врятувало життя багатьом людям під час удару по Херсону
Обстріл Херсона: двоє загиблих і 25 поранених
17 червня, 08:45
Російські військові атакували Козацьке Херсонської області
Росіяни керованими бомбами обстріляли Херсонщину. Є жертви
17 червня, 18:26
Понівечено припарковані вантажівки та споруди поруч
Уночі окупанти атакували передмістя Запоріжжя: є поранені (фото)
25 червня, 09:46

Події в Україні

«Південь» повідомив про потужну бойову роботу поблизу Антонівського мосту
«Південь» повідомив про потужну бойову роботу поблизу Антонівського мосту
Росія завдала ударів по дев'яти областях України: ситуація в регіонах
Росія завдала ударів по дев'яти областях України: ситуація в регіонах
Нічна атака Росії: Повітряні сили повідомили кількість збитих цілей
Нічна атака Росії: Повітряні сили повідомили кількість збитих цілей
Тривога в Києві та низці областей тривала менше години
Тривога в Києві та низці областей тривала менше години
РФ вивела в Чорноме море ще один ракетоносій: скількома «Калібрами» може вдарити ворог
РФ вивела в Чорноме море ще один ракетоносій: скількома «Калібрами» може вдарити ворог
Росіяни готуються до нової хвилі примусової мобілізації на півдні України
Росіяни готуються до нової хвилі примусової мобілізації на півдні України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Ексміністр, якого розшукують в Україні, опинився в США
47K
Можливий теракт росіян на ЗАЕС зачепить чотири області: сценарій «Енергоатома»
24K
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
12K
У столичному кафе виник скандал через пісні Лепса
11K
Атака ракет і дронів: ЗСУ попередили про небезпеку жителів низки областей
9077
УПЦ МП законно виселили з Києво-Печерської лаври – рішення суду

Новини

ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
30 червня, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту