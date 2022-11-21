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«Ой, а що сталося?» Українці висміяли нову заяву Кремля про цілі війни

Надія Клочко
glavcom.ua
«Ой, а що сталося?» Українці висміяли нову заяву Кремля про цілі війни
Кремль виступив з новою заявою про «цілі спецоперації в Україні»
фото з відкритих джерел

Після дев’яти місяців війни, Кремль уже заговорив, що не проти, аби Володимир Зеленський залишався при владі в Україні

Українці підняли на сміх сьогоднішню заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, який запевнив, що зміна влади в Україна «не є ціллю спецоперації».

Користувачі соцмереж нагадують, що дев’ять місяців тому російський диктатор сам говорив про необхідність зміни влади в Україні.

Прессекретар президента держави-агресорки Росії Дмитро Пєсков заявив сьогодні, 21 листопада, що зміна влади в Україні не є ціллю так званої «спецоперації». На запитання, чи є зміна влади в Україні однією з цілей «спецоперації», Пєсков відповів: «Ні, президент вже говорив про це».

На брифінгу Пєсков також прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про те, що Москва не прагне миру, а домагається переговорів з українською владою, щоб отримати перепочинок. Він відповів: «Росія хоче досягти своїх цілей, і вона їх досягне».

Українці у соцмережах почали жартувати про заяву Пєскова. Зокрема, слова представника Кремля прокоментував народний депутат від «Слуги народу» Дмитро Гурін.

«Вперше в історії: війна з непердбачуваними цілями. «Смена власти в Киеве не является целью «спецоперации» – Песков». Особисто для мене зміна має такий вигляд: 21 лютого я дізнався, що я у р*сні в списках на відстріл. Рівно за дев’ять місяців я знов легітимна влада», – написав депутат.

«Ой, а що сталося?» Українці висміяли нову заяву Кремля про цілі війни фото 1

Також українці у соцмережах зазначають, що заява Пєскова є однією зі стадій прийняття поразки РФ, а також знущально цікавляться у представника Кремля, «а що ж трапилося?», що він так раптово змінив свою позицію. 

«Ой, а що сталося?» Українці висміяли нову заяву Кремля про цілі війни фото 2
«Ой, а що сталося?» Українці висміяли нову заяву Кремля про цілі війни фото 3
«Ой, а що сталося?» Українці висміяли нову заяву Кремля про цілі війни фото 4
«Ой, а що сталося?» Українці висміяли нову заяву Кремля про цілі війни фото 5
«Ой, а що сталося?» Українці висміяли нову заяву Кремля про цілі війни фото 6
«Ой, а що сталося?» Українці висміяли нову заяву Кремля про цілі війни фото 7

Як відомо, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, так звану «спеціальну військову операцію», 24 лютого. Путін заявляв, що почав «спецоперацію» з демілітаризації сусідньої країни, яка нібито загрожує безпеці Росії.

При цьому 25 лютого Путін закликав українських військових «брати владу в свої руки», бо Росії нібито легше домовитися з військовими, ніж з владою, яка «засіла в Києві і взяла в заручники весь український народ».

Також варто зауважити, що речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков у жовтні заявляв, що для переговорів з Україною доведеться чекати на зміну позиції чинного президента країни Володимира Зеленського або вже на його наступника.

Нагадаємо, що раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів із Заходом щодо України. В Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву голови МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Росія нібито готова обговорювати із Заходом «реалістичні пропозиції щодо України». у відомстві заявили, що єдиною реалістичною пропозицією з боку Росії має бути негайне припинення війни проти України та виведення російських військ із української території за межі кордонів станом на 1991 рік.

Читайте також: Чим швидше Росія програє цю війну, тим краще буде для її майбутнього
Теги: війна соціальні мережі Дмитро Пєсков

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