Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обшук храмів Московського патріархату і ситуація в енергетиці. П'ять важливих новин 25 листопада

Надія Клочко
glavcom.ua
Обшук храмів Московського патріархату і ситуація в енергетиці. П'ять важливих новин 25 листопада
Правоохоронці провели обшуки в храмах Московського патріархату на Буковині
фото: СБУ

В Україні наразі зберігається складна ситуація з електропостачанням. По всій країні застосовуються аварійні відключення світла

Сьогодні, 25 листопада, триває 275 доба повномасштабної війни країни-терористки Росії з Україною. Пропонуємо ознайомитися з найважливішими новинами сьогоднішнього дня у нашій традиційній підбірці.

Ситуація в енергетиці

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після російської атаки 23 листопада в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія.  Внаслідок останнього ракетного удару в енергосистемі сталася важка системна аварія, після якої в Україні залишається значний дефіцит потужності. Через це енергетики змушені примусово обмежувати споживання на всій території України – приблизно на 200 тис. до 400 тис. споживачів у кожній області.

«Укренерго» повідомило, що поетапне відновлення енергосистеми продовжується. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Станом на 19:00 25 листопада в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит – 30% від потреби споживання. 

Голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький висловив сподівання, що через 1-2 дні станції вийдуть на свою нормальну планову потужність, і можна вже буде перевести споживачів замість аварійних на планові графіки відключень

Також у МАГАТЕ повідомили, що станом на сьогодні усі діючі українські атомні електростанції знову підключені до національної електромережі після тимчасових відключень, спричинених ракетними ударами РФ 23 листопада. 

Обшуки у керівництва Московського патріархату на Буковині

Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). В результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. 

Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують «методички» щодо «особливостей» проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію РФ, розповідати про нібито утиски «московської церкви» тощо.

За даними ЗМІ, під час обшуку правоохоронці заскочили секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никиту в момент фізичної близькості з хлопцем, що співає в місцевому хорі. 23 листопада аріхмандрита Никиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії – замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії. 

Обшук храмів Московського патріархату і ситуація в енергетиці. П'ять важливих новин 25 листопада фото 1
Обшук храмів Московського патріархату і ситуація в енергетиці. П'ять важливих новин 25 листопада фото 2
Обшук храмів Московського патріархату і ситуація в енергетиці. П'ять важливих новин 25 листопада фото 3
Обшук храмів Московського патріархату і ситуація в енергетиці. П'ять важливих новин 25 листопада фото 4

Заборона Московського патріархату на Вінниччині

25 листопада депутати Вінницької обласної ради ухвалили рішення щодо заборони діяльності Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом, релігійних організацій з центром в країні-агресорці на території України.

«За» проголосували 58 депутатів, 1 – утримався, ще 1 – не голосував. Депутати пропонують центральній владі ухвалити закон – «для уникнення реальних та потенційних ризиків загрози національній безпеці України». 

Вишгород після ракетної атаки 

Президент України Володимир Зеленський відвідав Вишгород на Київщині, де від ракетного обстрілу постраждали будинки. 

«Вишгород. Пошкоджений чотириповерховий житловий будинок – наслідок російського ракетного терору наших людей. Надаємо всю необхідну допомогу постраждалим мешканцям, зокрема щодо забезпечення їхніх житлових потреб», – зазначив президент, коментуючи відео, зняте у місті. 

Глава держави зазначив, що також побував у «Пунктах незламності», які вже запрацювали у місті.

Зустріч Путіна з фейковими матерями військових 

Сьогодні, 25 листопада, російський диктатор Володимир Путін у державній резиденції Ново-Огарьово зустрівся із нібито матерями мобілізованих росіян, яких він кинув на війну в Україні. Серед учасниць заходу були також нібито матері загиблих учасників «спецоперації».

ЗМІ згодом дізналися, що замість матерів диктатор насправді зібрав не матерів мобілізованих, а представниць низки державних установ та організацій

Також сьогодні президент Росії Володимир Путін визнав, що анексія Луганської та Донецької областей України мала відбутися ще у 2014 році. Це нібито дозволило б уникнути «багатьох жертв». При цьому господар Кремля сказав, що у 2014 році Росія вважала, що непідконтрольні території Луганської та Донецької областей зможуть повернутися до складу України в рамках Мінських угод.

Читайте також:

Теги: війна Володимир Зеленський Російська православна церква в Україні Чернівецька область обшук православна церква електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Норвегія передала Збройним Силам України нову партію військової допомоги
Норвегія передала Україні чергову партію військової допомоги
Сьогодні, 16:40

Події в Україні

Наступ із Білорусі буде? Розвідка звернулася до українців
Наступ із Білорусі буде? Розвідка звернулася до українців
Енергетична тривога. Німеччина готує нову допомогу для України
Енергетична тривога. Німеччина готує нову допомогу для України
Обшук храмів Московського патріархату і ситуація в енергетиці. П'ять важливих новин 25 листопада
Обшук храмів Московського патріархату і ситуація в енергетиці. П'ять важливих новин 25 листопада
На Запоріжжі «демілітаризувався» склад ворожих боєприпасів
На Запоріжжі «демілітаризувався» склад ворожих боєприпасів
НАТО передало Україні глушники для захисту від ворожих дронів
НАТО передало Україні глушники для захисту від ворожих дронів
Київ нарощує оборону, спроби захоплення міста приречені – Сухопутні війська
Київ нарощує оборону, спроби захоплення міста приречені – Сухопутні війська

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Зеленський анонсував «вагомі новини» під час вечірнього звернення
65K
Меркель знайшла виправдання, чому не змогла відмовити Путіна від війни
52K
Лукашенко цинічно пояснив, навіщо Путін влаштував геноцид українців
50K
Газпром перейшов до нового етапу шантажу
30K
«Потрібно було ще у 2014-му». Путін поділився новими фантазіями щодо України
27K
Спікер парламенту Киргизстану закликав терміново змінити російські назви районів столиці 

Новини

Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
Сьогодні, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
22 листопада, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
22 листопада, 06:57

Прес-релізи

Бізнес благає відкрити державні реєстри
Бізнес благає відкрити державні реєстри
24 листопада, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту