Обшук храмів Московського патріархату і ситуація в енергетиці. П'ять важливих новин 25 листопада

В Україні наразі зберігається складна ситуація з електропостачанням. По всій країні застосовуються аварійні відключення світла

Сьогодні, 25 листопада, триває 275 доба повномасштабної війни країни-терористки Росії з Україною. Пропонуємо ознайомитися з найважливішими новинами сьогоднішнього дня у нашій традиційній підбірці.

Ситуація в енергетиці

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після російської атаки 23 листопада в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія. Внаслідок останнього ракетного удару в енергосистемі сталася важка системна аварія, після якої в Україні залишається значний дефіцит потужності. Через це енергетики змушені примусово обмежувати споживання на всій території України – приблизно на 200 тис. до 400 тис. споживачів у кожній області.

«Укренерго» повідомило, що поетапне відновлення енергосистеми продовжується. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Станом на 19:00 25 листопада в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит – 30% від потреби споживання.

Голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький висловив сподівання, що через 1-2 дні станції вийдуть на свою нормальну планову потужність, і можна вже буде перевести споживачів замість аварійних на планові графіки відключень.

Також у МАГАТЕ повідомили, що станом на сьогодні усі діючі українські атомні електростанції знову підключені до національної електромережі після тимчасових відключень, спричинених ракетними ударами РФ 23 листопада.

Обшуки у керівництва Московського патріархату на Буковині

Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). В результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують «методички» щодо «особливостей» проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію РФ, розповідати про нібито утиски «московської церкви» тощо.

За даними ЗМІ, під час обшуку правоохоронці заскочили секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никиту в момент фізичної близькості з хлопцем, що співає в місцевому хорі. 23 листопада аріхмандрита Никиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії – замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії.

Заборона Московського патріархату на Вінниччині

25 листопада депутати Вінницької обласної ради ухвалили рішення щодо заборони діяльності Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом, релігійних організацій з центром в країні-агресорці на території України.

«За» проголосували 58 депутатів, 1 – утримався, ще 1 – не голосував. Депутати пропонують центральній владі ухвалити закон – «для уникнення реальних та потенційних ризиків загрози національній безпеці України».

Вишгород після ракетної атаки

Президент України Володимир Зеленський відвідав Вишгород на Київщині, де від ракетного обстрілу постраждали будинки.

«Вишгород. Пошкоджений чотириповерховий житловий будинок – наслідок російського ракетного терору наших людей. Надаємо всю необхідну допомогу постраждалим мешканцям, зокрема щодо забезпечення їхніх житлових потреб», – зазначив президент, коментуючи відео, зняте у місті.

Глава держави зазначив, що також побував у «Пунктах незламності», які вже запрацювали у місті.

Зустріч Путіна з фейковими матерями військових

Сьогодні, 25 листопада, російський диктатор Володимир Путін у державній резиденції Ново-Огарьово зустрівся із нібито матерями мобілізованих росіян, яких він кинув на війну в Україні. Серед учасниць заходу були також нібито матері загиблих учасників «спецоперації».

ЗМІ згодом дізналися, що замість матерів диктатор насправді зібрав не матерів мобілізованих, а представниць низки державних установ та організацій.

Також сьогодні президент Росії Володимир Путін визнав, що анексія Луганської та Донецької областей України мала відбутися ще у 2014 році. Це нібито дозволило б уникнути «багатьох жертв». При цьому господар Кремля сказав, що у 2014 році Росія вважала, що непідконтрольні території Луганської та Донецької областей зможуть повернутися до складу України в рамках Мінських угод.