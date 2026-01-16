Залежними від азартних ігор можуть бути від 5% до 10% росіян у віці до 30 років

Депутат Думи Панеш пов'язує зростання рівня лудоманії з легкодоступністю онлайн-ставок

Проблема лудоманії в Росії досягла масштабів національного лиха. Як інформує «Главком», про це повідомив заступник голови комітету Держдуми з бюджету та податків Каплан Панеш.

За словами Панеша, для вирішення проблеми лудоманії потрібні негайні жорсткі заходи з боку російської держави.

«Ключовим інструментом у цій боротьбі стане створення єдиного реєстру осіб, які добровільно відмовилися від азартних ігор, робота над яким ведеться в рамках спеціального законопроекту. До 12% дорослого населення Росії (близько 13 млн осіб – ред.) можуть страждати від важких форм лудоманії, при цьому в країні відсутня єдина система медичного обліку та допомоги таким людям», – зазначив парламентар.

За деякими даними, на які посилається Панеш, залежними від азартних ігор можуть бути від 5% до 10% росіян у віці до 30 років. Депутат пов'язує зростання рівня лудоманії з агресивною рекламою та легкодоступністю онлайн-ставок.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.