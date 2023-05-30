У Криму пролунали вибухи в Саках – ЗМІ

Окупаційна влада поки що ніяк не коментувала інцидент

У ніч на 30 травня у районі міста Саки у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

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Населений пункт Саки розташований неподалік Новофедорівки, де розміщена російська авіабаза.

Повідомлення про вибухи з'явилося невдовзі після опівночі 30 травня.

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«Вибухи в районі міста Саки, повідомляє наш підписник», – пише «Кримський вітер».

Подробиць щодо причин та наслідків вибухів наразі немає. Окупаційна влада поки що ніяк не коментувала інцидент.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. За даними ЗМІ, вибух на авіабазі поблизу міста Саки вивів із ладу більшу половину бойових літаків морської авіації російського чорноморського флоту.