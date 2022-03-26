  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Подоляк розповів, які країни росіяни візьмуться «денацифікувати» після України

    Подоляк каже, що Росія відверто погрожує Європі - Подоляк розповів, які країни росіяни візьмуться «денацифікувати» після України
    Подоляк каже, що Росія відверто погрожує Європі
    фото з відкритих джерел

    «Усе тільки починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни»

    Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни хочуть «денацифікувати» ще шість країн. Про це він повідомив у Twitter.

    «РФ, судячи з усього, повномасштабно атакує Польщу, країни Балтії та Казахстан у межах глобальної «військової спецоперації з... демілітаризації та денацифікації», – написав він.

    Подоляк нагадав, що про це напередодні заявив російський депутат Сергій Савостьянов.

    «Усе тільки починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни», – додав він.

    Раніше 25 березня з'явилася заява депутата Московської міської думи від КПРФ Сергія Савостьянова, який переконаний, що «демілітаризація і денацифікація України забезпечить стійку безпеку народам України, Росії і всієї Європи».

    «Для повнішого процесу забезпечення безпеки РФ в зону денацифікації і демілітаризації крім України вважаю за доцільне включити ще Прибалтику (Литва, Латвія, Естонія), Польщу, Молдову і Казахстан», – заявив політик.

    Як раніше повідомлялося, в Офісі президента України констатували, що більшість початкових вимог російської сторони вже не розглядаються. Ключовими питаннями українсько-російських переговорів є питання управління окупованими Кримом та Донбасом.

    Читайте також: Зеленський виступив у НАТО. Повний текст звернення
    Теги: росія окупанти депутат війна Казахстан Естонія Латвія Литва Україна Twitter окупація радник Михайло Подоляк #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Подоляк розповів, які країни росіяни візьмуться «денацифікувати» після України