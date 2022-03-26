Подоляк розповів, які країни росіяни візьмуться «денацифікувати» після України

Подоляк каже, що Росія відверто погрожує Європі

«Усе тільки починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни»

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни хочуть «денацифікувати» ще шість країн. Про це він повідомив у Twitter.

«РФ, судячи з усього, повномасштабно атакує Польщу, країни Балтії та Казахстан у межах глобальної «військової спецоперації з... демілітаризації та денацифікації», – написав він.

Подоляк нагадав, що про це напередодні заявив російський депутат Сергій Савостьянов.

«Усе тільки починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни», – додав він.

Раніше 25 березня з'явилася заява депутата Московської міської думи від КПРФ Сергія Савостьянова, який переконаний, що «демілітаризація і денацифікація України забезпечить стійку безпеку народам України, Росії і всієї Європи».

«Для повнішого процесу забезпечення безпеки РФ в зону денацифікації і демілітаризації крім України вважаю за доцільне включити ще Прибалтику (Литва, Латвія, Естонія), Польщу, Молдову і Казахстан», – заявив політик.

Як раніше повідомлялося, в Офісі президента України констатували, що більшість початкових вимог російської сторони вже не розглядаються. Ключовими питаннями українсько-російських переговорів є питання управління окупованими Кримом та Донбасом.