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Атака дронів-камікадзе: Кулеба обговорив з прем'єром Ізраїлю ППО для України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Атака дронів-камікадзе: Кулеба обговорив з прем'єром Ізраїлю ППО для України
Сторони обговорили ППО проти іранських дронів
фото з відкритих джерел

Сторони обговорили наслідки для України ракетних ударів та атак іранськими дронами з боку Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом. Сторони обговорили ППО проти іранських дронів. Про це повідомляє Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

У розмові Кулеба докладно розповів про наслідки для України ракетних ударів та атак дронами з боку Росії.

«Повідомив йому про невимовні страждання, загибель людей і руйнування, заподіяні російськими ракетами та безпілотниками іранського виробництва. Ми докладно обговорили прохання України до Ізраїлю надати системи та технології протиповітряної та протиракетної оборони», – розповів Кулеба.

Лапід висловив занепокоєння співпрацею Росії та Ірану та висловив підтримку Україні.

Докладнішої інформації про переговори канцелярія Лапіда не наводить.

Нагадаємо, Європейський Союз 19 жовтня схвалив санкції проти Ірану за його залучення до війни, яку проти України веде Росія.

Відзначимо, що поліція та військові просять українців не намагатися самотужки збивати іранські дрони-каміказде Shahed-136, якими Росія атакує українські міста. Речниця Нацполіції Оксана Блищик зазначила, що українці під час оголошення повітряної тривоги мають перебувати в укриттях. 

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Теги: МЗС росія Ізраїль війна Дмитро Кулеба

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