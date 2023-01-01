Поліція просить повідомляти про пересування «Шахедів»: куди телефонувати
Українцям необхідно негайно зателефонувати на номер 102
Рашисти продовжують запускати ударні дрони по території України. Поліція просить повідомляти про їх пересування. Таку заяву зробив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет в Telegram.
«Декілька груп «мопедів» запущено по Україні», – сказав Шайхет.
Він закликав громадян, що помітили ворожий дрон, негайно зателефонувати на номер 102, щоб передати інформацію про його місцеперебування.
«Ми готові їх погасити», – додав начальник обласної поліції.
Нагадаємо, «дрони-камікадзе» атакують Україну: у Києві та багатьох областях оголошено повітряну тривогу.
Додамо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.
Коментарі — 0