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Полонений окупант розповів 3-й штурмовій бригаді, як потрапив на війну

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Полонений окупант розповів 3-й штурмовій бригаді, як потрапив на війну
Полонений росіянин, який воював два дні
фото: скріншот із відео

За словами росіянина, він – судимий

Бійці Третьої штурмової бригади поспілкувалися з окупантом, який потрапив у полон. За його словами, росіянин зовсім не мав наміру йти на війну, а на фронті встиг пробути цілих два дні. Про це йдеться у відео, оприлюдненому 3-ю штурмовою бригадою.

«Це штурмові будні в Тернах з GoPro-камери бійця Сафарі. Контрить ворожі окопи взвод «Фрост» 3-ї роти 2-го штурмового бату», – ідеться у повідомлені.

Як зазначається, українські бійці впритул наблизилися до бліндажів з окупантами та розпочали бій на вибивання ворога. Після зачистки вони взяли коментар у полоненого солдата ворожої армії, який у РФ сидів у в'язниці. Він обурений тим, що його просто-таки змусили поїхати на війну.

«Я два дні тут. А призвали як? Ти, ти й ти – поїхали. І все. Куди? На війну. Як на війну?», – зауважив він.

Контракт, говорить він, підписати змусили. За словами окупанта, він – судимий.

«Приїжджають і просто забирають звідти (з в'язниці, – ред.). Хто звільняється – тому повістку. Що це за х**ня? В мене сім'я, а я кудись поїхав», – обурений солдат армії РФ.

Нагадаємо, в Україні відкрито новий табір «Центр-3» для утримання російських військовополонених.

Раніше журналіст «Главкома» побував у найбільшому таборі для російських військовополонених на заході України. Об’єкт розміщений на базі однієї з колишніх колоній, але де саме, адміністрація просить не вказувати з міркувань безпеки.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким деякі категорії увʼязнених можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ.

Відтепер у засуджених з'явиться можливість вийти на волю за умовно-достроковим звільненням, аби служити в армії на контрактній основі. Однак, згідно з законом, такою можливістю можуть скористатися тільки ті, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.

До слова, в Україні найближчим часом можуть з’явитися нові табори для військовополонених росіян.

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Теги: полон солдат відео

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