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Україна відкриватиме нові табори для полонених окупантів. Мін’юст пояснив причину

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Україна відкриватиме нові табори для полонених окупантів. Мін’юст пояснив причину
В Україні діє три табори для військовополонених: «Захід 1», «Захід 2» і «Центр 3»
фото: glavcom.ua

Трьох таборів для тримання полонених російських солдатів недостатньо, вважає Олена Висоцька

В Україні найближчим часом можуть з’явитися нові табори для військовополонених росіян. Про це у коментарі «Главкому» повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

«В Україні створено три табори для військовополонених. Оскільки обмін полоненими тривалий час не відбувається, відповідно, йде накопичення російських солдат. Зараз думаємо над відкриттям нових таборів. Звісно, це породжує додаткові бюджетні видатки», – зазначила посадовець.

Водночас, за її словами, одна з міжнародних організацій різко виступає проти того, що українська влада дозволяє ЗМІ висвітлювати життя російських військовополонених у таборах. Щоправда, зауважила заступниця міністра, Міністерству юстиції не зрозумілі подібні закиди, оскільки Україна суворо дотримується норм Женевської конвенції під час поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, що в Україні діє три табори для військовополонених: «Захід 1» – у Львівській області, «Захід 2» – на Вінниччині та «Центр 3» – у Дніпропетровській області.

Раніше журналіст «Главкома» побував у найбільшому таборі для російських військовополонених на заході України. Об’єкт розміщений на базі однієї з колишніх колоній, але де саме, адміністрація просить не вказувати з міркувань безпеки.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким деякі категорії увʼязнених можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ.

Відтепер у засуджених з'явиться можливість вийти на волю за умовно-достроковим звільненням, аби служити в армії на контрактній основі. Однак, згідно з законом, такою можливістю можуть скористатися тільки ті, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.

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Теги: росія війна обмін полоненими Україна табір солдат росіяни

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