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Україна відкрила третій табір для полонених окупантів (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна відкрила третій табір для полонених окупантів (відео)
У «Центрі-3» полонені росіяни зможуть працювати, займатися спортом і дозвіллям
скріншот з відео

Новий табір відкрито через велику кількість росіян, які здалися в полон

В Україні відкрито новий табір «Центр-3» для утримання російських військовополонених. Туди вже відправили перших полонених росіян. Про це повідомляє державний проєкт «Хочу жить».

Як зазначає пресслужба проєкту, новий табір відкрили через велику кількість росіян, які здалися в полон, а також через те, що Російська Федерація блокує обміни військовополоненими.

Зокрема, у «Центрі-3» росіяни зможуть працювати, займатися спортом і дозвіллям. У закладі обладнано спеціальні місця для приготування їжі, відпочинку та спілкування з психологами. На території табору також є церква, куди можуть ходити полонені.

«Ймовірно, це не останній такий табір для військовополонених росіян, який цього року розпочав роботу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні діє три табори для військовополонених: «Захід 1» – у Львівській області, «Захід 2» – на Вінниччині та «Центр 3» – у Дніпропетровській області.

Раніше журналіст «Главкома» побував у найбільшому таборі для російських військовополонених на заході України. Об’єкт розміщений на базі однієї з колишніх колоній, але де саме, адміністрація просить не вказувати з міркувань безпеки.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким деякі категорії увʼязнених можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ.

Відтепер у засуджених з'явиться можливість вийти на волю за умовно-достроковим звільненням, аби служити в армії на контрактній основі. Однак, згідно з законом, такою можливістю можуть скористатися тільки ті, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.

До слова, в Україні найближчим часом можуть з’явитися нові табори для військовополонених росіян.

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Теги: полон обмін полоненими окупанти табір

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