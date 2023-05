Китайський винищувач здійснив ризикований маневр поряд із літаком США (відео)

Китайський винищувач виконав небезпечний маневр поблизу американського літака-розвідника над Південно-Китайським морем. Про це повідомляє ABS.

Китайський літак пролетів на відстані приблизно 120 метрів від американського RC-135, чим змусив його летіти через зону турбулентності.

«RC-135 виконував безпечні та штатні операції над Південно-Китайським морем у міжнародному повітряному просторі відповідно до міжнародного права», – зазначило Індо-Тихоокеанське командування.

Пентагон назвав інцидент частиною моделі поведінки Китаю. За словами неназваного високопоставленого чиновника міноборони США, спостерігається тривожне зростання ризикованих перехоплень у повітрі та зіткнень на морі з боку китайських літаків та кораблів. Такі дії, на його думку, можуть призвести до небезпечного інциденту чи прорахунку.

BREAKING: Chinese fighter jet performing 'aggressive' maneuver in front of US Air Force aircraft.pic.twitter.com/tTl2YTD2uy