Китайський винищувач здійснив ризикований маневр поряд із літаком США (відео)

Китайський літак пролетів на відстані приблизно 120 метрів від американського RC-135

Китайський літак пролетів на надто малій відстані від американського, чим змусив його ввійти в зону турбулентності

Китайський винищувач виконав небезпечний маневр поблизу американського літака-розвідника над Південно-Китайським морем. Про це повідомляє ABS.

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Китайський літак пролетів на відстані приблизно 120 метрів від американського RC-135, чим змусив його летіти через зону турбулентності.

«RC-135 виконував безпечні та штатні операції над Південно-Китайським морем у міжнародному повітряному просторі відповідно до міжнародного права», – зазначило Індо-Тихоокеанське командування.

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Пентагон назвав інцидент частиною моделі поведінки Китаю. За словами неназваного високопоставленого чиновника міноборони США, спостерігається тривожне зростання ризикованих перехоплень у повітрі та зіткнень на морі з боку китайських літаків та кораблів. Такі дії, на його думку, можуть призвести до небезпечного інциденту чи прорахунку.

BREAKING: Chinese fighter jet performing 'aggressive' maneuver in front of US Air Force aircraft.pic.twitter.com/tTl2YTD2uy — The Spectator Index (@spectatorindex) May 30, 2023

«Ми не віримо, що це зробили пілоти, які діяли незалежно один від одного. Ми вважаємо це частиною ширшого плану», – підкреслив посадовець.

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Нагадаємо, Китай відхилив прохання США про зустріч між керівниками оборонних відомств цих країн Ллойда Остіна та Лі Шанфу на щорічному форумі безпеки в Сінгапурі.

Як повідомлялося, США та Китай посилюють торгові переговори попри напружені відносини.