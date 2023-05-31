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Китайський винищувач здійснив ризикований маневр поряд із літаком США (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Китайський винищувач здійснив ризикований маневр поряд із літаком США (відео)
Китайський літак пролетів на відстані приблизно 120 метрів від американського RC-135
фото: скриншот відео (Twitter / The Spectator Index)

Китайський літак пролетів на надто малій відстані від американського, чим змусив його ввійти в зону турбулентності

Китайський винищувач виконав небезпечний маневр поблизу американського літака-розвідника над Південно-Китайським морем. Про це повідомляє ABS.

Китайський літак пролетів на відстані приблизно 120 метрів від американського RC-135, чим змусив його летіти через зону турбулентності.

«RC-135 виконував безпечні та штатні операції над Південно-Китайським морем у міжнародному повітряному просторі відповідно до міжнародного права», – зазначило Індо-Тихоокеанське командування.

Пентагон назвав інцидент частиною моделі поведінки Китаю. За словами неназваного високопоставленого чиновника міноборони США, спостерігається тривожне зростання ризикованих перехоплень у повітрі та зіткнень на морі з боку китайських літаків та кораблів. Такі дії, на його думку, можуть призвести до небезпечного інциденту чи прорахунку.

«Ми не віримо, що це зробили пілоти, які діяли незалежно один від одного. Ми вважаємо це частиною ширшого плану», – підкреслив посадовець.

Нагадаємо, Китай відхилив прохання США про зустріч між керівниками оборонних відомств цих країн Ллойда Остіна та Лі Шанфу на щорічному форумі безпеки в Сінгапурі.

Як повідомлялося, США та Китай посилюють торгові переговори попри напружені відносини.

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Теги: винищувач Китай США

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