Поляк хотів незаконно провезти в Україну гелікоптер, – ДПСУ



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Про гелікоптер, що ймовірно є товаром подвійного призначення, поінформовано компетентні органи

Іноземець віз Мі-2, турбінні авіаційні двигуни та головний редуктор вагою чотири тонни та вартістю понад $20 тис. у Бердичів

Державна прикордонна служба повідомляє, що у пункті пропуску «Краківець» затримали поляка, який хотів незаконно провезти в Україну гелікоптер. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

Зазначається, що іноземець віз Мі-2, турбінні авіаційні двигуни та головний редуктор вагою чотири тонни та вартістю понад $20 тис. у Бердичів.

«Дозвільні документи на гелікоптер були відсутні», – інформують прикордонники.

За попередньою інформацією, вантажівка «Рено» з гелікоптером прибула на кордон 11 березня. Наразі про вантаж, що ймовірно є товаром подвійного призначення, проінформовано компетентні органи.

Нагадаємо, на тлі спалаху COVID-19, іноземець намагався вивезти за кордон понад 10 тис. медичних масок. Українець провозив контрабанду на автомобілі «Фольксваген» через пункт пропуску «Устилуг» у Волинській області.

Як повідомлялося, Служба безпеки України попередила контрабанду комплектуючих до військових радіолокаційних станцій. У Чернігівській області намагалися вивезти через міжнародний пункт пропуску «Сеньківка» товари подвійного використання, які підлягають державному експортному контролю.

До відома, на українському кордоні не закрито жодного пункту пропуску через коронавірус.