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    Події в Україні

    Поляк хотів незаконно провезти в Україну гелікоптер, – ДПСУ

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    Про гелікоптер, що ймовірно є товаром подвійного призначення, поінформовано компетентні органи - Поляк хотів незаконно провезти в Україну гелікоптер, – ДПСУ
    Про гелікоптер, що ймовірно є товаром подвійного призначення, поінформовано компетентні органи

    Іноземець віз Мі-2, турбінні авіаційні двигуни та головний редуктор вагою чотири тонни та вартістю понад $20 тис. у Бердичів

    Державна прикордонна служба повідомляє, що у пункті пропуску «Краківець» затримали поляка, який хотів незаконно провезти в Україну гелікоптер. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

    Зазначається, що іноземець віз Мі-2, турбінні авіаційні двигуни та головний редуктор вагою чотири тонни та вартістю понад $20 тис. у Бердичів.

    «Дозвільні документи на гелікоптер були відсутні», – інформують прикордонники.

    За попередньою інформацією, вантажівка «Рено» з гелікоптером прибула на кордон 11 березня. Наразі про вантаж, що ймовірно є товаром подвійного призначення, проінформовано компетентні органи.

    Нагадаємо, на тлі спалаху COVID-19, іноземець намагався вивезти за кордон понад 10 тис. медичних масок. Українець провозив контрабанду на автомобілі «Фольксваген» через пункт пропуску «Устилуг» у Волинській області.

    Як повідомлялося, Служба безпеки України попередила контрабанду комплектуючих до військових радіолокаційних станцій. У Чернігівській області намагалися вивезти через міжнародний пункт пропуску «Сеньківка» товари подвійного використання, які підлягають державному експортному контролю.

    До відома, на українському кордоні не закрито жодного пункту пропуску через коронавірус.

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