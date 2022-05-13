Понад 20 одиниць техніки та три безпілотники: «здобич» ЗСУ за добу на Донбасі

Триває ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках

Наразі на трьох локаціях тривають бої

Протягом доби, 13 травня, на Донецькому і Луганському напрямках українські воїни відбили 10 атак рашистів, ще на трьох локаціях тривають бої. Про це повідомила пресслужба Угруповання Об’єднаних сил.

Обстановка складна, але контрольована.

«Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах, нищить адміністративні будівлі, лікарні, школи і дитячі садочки. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам значних втрат у живій силі і техніці», – йдеться в повідомленні.

За добу військові Об’єднаних сил знищили:

5 танків;

5 артилерійських систем;

6 одиниць бойової броньованої техніки;

7 ворожих автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три безпілотники типу «Орлан-10».

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ на сході знищили передовий пункт управління бойовиків «ДНР».

Тим часом у «ДНР» скаржаться на втрати на фронті.

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